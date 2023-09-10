أخبار الفن : حسن عيد يطلب الدعاء للفنان أشرف مصيلحي .. تفاصيل الموسم الثاني من " أم الدنيا "

نشر قسم الفن على مدار الساعات الماضية عددا من الأخبار المحلية والعالمية، نستعرض أبرزها في السطور التالية..



ناشد الفنان حسن عيد متابعيه على موقع الصور والفيديوهات الشهير “ إنستجرام ” بالدعاء للفنان أشرف مصيلحي ، والذى يمر بأزمة صحية شديدة .

وقال حسن عيد فى منشور على موقع إنستجرام : أرجو الدعاء لاخويا المحترم أشرف مصيلحی ربنا يشفيك وتقوم بألف سلامة شهادة من الجميع طيبة وجدعنة ومحدش شاف أی حاجة وحشة منه غير السيرة والسمعة الطيبة ربنا يشفيك ويطمنا عليك يامحترم في زمن قل فيه المحترمين.

يحل اليوم ذكرى وفاة رياض السنباطى والذي يعد وأحداً من أكبر الملحنين والموسيقيين الذين قدموا أروع الأعمال الغنائية التي قدمتها الراحلة أم كلثوم.

تمكن مسلسل سفاح الجيزة من المنافسة علي المراكز الأولى ضمن قائمة الأعمال الأعلي مشاهدة في الإمارات المتحدة، عبر منصة شاهد.

واحتل مسلسل سفاح الجيزة، والذي يتم عرضه حاليا المركز الرابع من أصل 10 مراكز، للأعمال الأعلي مشاهدة في الإمارات، بينما تصدر القائمة مسلسل كريستال.

يواصل المخرج محمود رشاد تصوير أحداث الموسم الثاني “ أم الدنيا ” تمهيداً لعرضه الفترة القادمة على منصة watch it .

وقال المخرج محمود رشاد فى تصريحات خاصة لـ صدي البلد : اواصل حاليا تصوير الموسم الثاني من مسلسل “ أم الدنيا ” ولكني لم انتهي من نصف الحلقات حتي الان ، والتي يبلغ عددها هذا الموسم 10 حلقات .

حالة من الجدل أثيرت خلال الساعات الماضية مع انتشار لائحة غير رسمية أو موثقة لأجور بعض العاملين بصناعة الفن في مصر .

ولم تكن تلك المرة الأولى التي يتم فيها تداول مثل تلك الأجور، ففي عام 2004 تقدم ما يقرب من 2000 فنان ليوسف شعبان والذي كان يتقلد منصب نقيب الممثلين حينها.