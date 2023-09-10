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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

10 حلقات.. محمود رشاد يكشف موعد طرح الموسم الثاني من "أم الدنيا"

محمود رشاد
محمود رشاد

يواصل المخرج محمود رشاد تصوير أحداث الموسم الثاني “ أم الدنيا ” تمهيداً لعرضه الفترة القادمة على منصة watch it .

وقال المخرج محمود رشاد فى تصريحات خاصة لـ صدي البلد  : اواصل حاليا تصوير الموسم الثاني من مسلسل “ أم الدنيا ” ولكني لم انتهي من نصف الحلقات حتي الان ، والتي يبلغ عددها هذا الموسم 10 حلقات .

وتابع محمود رشاد : العمل لن يعرض قبل شهر ديسمبر 2023 ، وستتواجد معنا الفنانة القديرة سوسن بدر كراوي للاحداث كما كان في الموسم الاول من العمل ، وستناول في هذا الموسم تاريخ مصر من الفترة الرومانية حتي انتهاء العصر الفاطمي .

وكانت قد كشفت الفنانة سوسن بدر، والمخرج محمود رشاد،  خلال لقاء لهما ببرنامج “صاحبة السعادة”، عبر فضائية “دي أم سي”،عن تفاصيل الفيلم الوثائقي الذي تم عن الحضارة المصرية القديمة “أم الدنيا”، والذي كشف عن عظمة قدماء المصريين.

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وإليكم أبرز التصريحات

 

شعرت بالخطر على الأجيال القادمة لعدم معرفتهم بالتاريخ المصري القديم

أكدت الفنانة سوسن بدر، أن السبب وراء موافقتي على المشاركة في عرض الحلقات الوثائقية عن الحضارة المصرية القديمة، هي أنه كان هناك جيل أو جيلين لا يعلموا التاريخ المصري والحضارة المصرية القديمة وغير مرتبطين به وكان مؤشر خطر.

وقالت أن أي بلد في العالم لديه حضارة، ولا بد على جميع المواطينن في تلك الدول أن يعلموا حضارتهم.

وتابعت أن الحضارة المصرية القديمة لا بد أن نكون محترمينها بشكل أكبر، ويجب أن نستمر في الحفاظ على هويتنا. 

وأشارت إلى أنه لو شعرنا أن هويتنا هتتهز تحت رجلينا هنكون في خطر خاصة بعد وجود ثقافات غريبة مرعبة على المجتمع المصري”.

تلقيت ردود أفعال رائعة

واستكملت  تصريحاتها قائلة “تلقيت ردود أفعال رائعة من شريحة سن 10 سنوات مما تم تقديمه من محتوى رائع”.

محمود رشاد التاريخ المصري الفنانة سوسن بدر المخرج محمود رشاد برنامج “صاحبة السعادة” صاحبة السعادة

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