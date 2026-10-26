بعدما قلب النظام التجاري.. ترامب: اتفاقية تجارة مع كندا قريباً

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في تجمع انتخابي في بورت هورون بولاية ميشيجان، إنه سيتم التوصل إلى اتفاق بشأن كندا "قريبًا جدًا".



وأكد ترامب في تجمع انتخابي، قبل تسعة أيام من انتخابات التجديد النصفي الحاسمة في الولايات المتحدة، إنه سيتم التوصل إلى اتفاقية تجارية بين الولايات المتحدة وكندا "قريباً جداً".

تصاعدت التوترات بين الجارتين في أمريكا الشمالية منذ انهيار المحادثات التجارية في أغسطس، حيث فرض ترامب سلسلة من التعريفات الجمركية الجديدة رداً على ذلك.

"سنتوصل إلى اتفاق قريبًا جدًا. إنهم على استعداد لمنحنا أي شيء في هذه اللحظة"، هكذا قال الرئيس عن اتفاق خلال التجمع في بورت هورون، وهي بلدة في ميشيجان على الحدود الأمريكية الكندية تضررت بشدة من حربه التجارية.

دافع ترامب مرة أخرى عن الرسوم الجمركية التي فرضها على كندا واتهمها بأنها "تنهب الولايات المتحدة لسنوات".

أثرت الرسوم الجمركية المفروضة بعد انهيار محادثات أغسطس على سلع بقيمة حوالي 20 مليار دولار أمريكي، تتراوح بين عصي الهوكي والأسمنت.

ورداً على ذلك، فرضت كندا رسوماً جمركية على كمية مماثلة من المنتجات الأمريكية، مما دفع ترامب إلى الرد بجولة أخرى من الرسوم الجمركية التي تصل إلى 50 بالمائة على سلع معينة.

أزال البيت الأبيض بعضاً منها يوم الجمعة، استجابة لطلب من السيناتور سوزان كولينز التي تمثل ولاية مين الحدودية، والتي تأثرت بشكل غير متناسب بالحرب التجارية.

يستهدف الديمقراطيون مقعد كولينز في محاولتهم للفوز بالسيطرة على مجلس الشيوخ من الجمهوريين في انتخابات التجديد النصفي المقرر إجراؤها يوم الثلاثاء المقبل.

منذ بداية ولايته الثانية، قلب ترامب النظام التجاري العالمي رأساً على عقب من خلال فرض تعريفات جمركية واسعة النطاق على الأصدقاء والأعداء، قائلاً إنهم كانوا يستغلون الولايات المتحدة.

كما ربط بشكل صريح بعض التعريفات الجمركية المهددة بأهداف سياسية أو أهداف تتعلق بالسياسة الخارجية.