11 شهيدا وعشرات المصابين في 24 ساعة من القتل بغزة

واصل جيش الاحتلال الإسرائيلي خروقاته بقتل الفلسطينيين وخرق وقف إطلاق النار في يومه الـ 384 في مختلف مناطق قطاع غزة.

وأدّت الخروقات الاسرائيلية خلال الـ 24 ساعة الماضية الى استشهاد أحد عشر مواطنا وإصابة أعداد أخرى بجراح في مختلف مناطق القطاع.

واستشهد ثلاثة مواطنين بينهم طفلة بإطلاق نار وقصف جوي في منطقة الإقليمي بمواصي خان يونس جنوب قطاع غزة.

وقال شهود عيان ان مسيرات الاحتلال قصفت أربع مرات على الاقل للتغطية على نشاط لجيش الاحتلال والميليشيات.

استشهاد الطفلة جوري الصوفي

وأعلن مستشفى ناصر استشهاد الطفلة جوري الصوفي والمواطن حسام فخري الزاملي 21 عاما بالرصاص فيما استشهد المواطن تآمر أبو سنيمة بشظايا الصواريخ.

وفي وقت سابق استشهد المواطن محمد ماجد بربخ واصيب اربعة اخرون بقصف مدفعي وسط مدينة خان يونس.

وأدّت غارة اسرائيلية استهدفت تجمعا للمواطنين قرب سجن أصداء بخان يونس إلى استشهاد اثنين من المواطنين واصابة خمسة اخرين.

وأعلن مجمع ناصر الطبي استشهاد الشقيقان نبيل وعلاء أحمد أبو زايد اثر تعرضهما للقصف بخان يونس.

واستشهد ثلاثة من العاملين بالجامعة الإسلامية بغزة وهم: سامي بارود، اشرف دحلان وشادي ابو عطايا واصيب اخرون في قصف استهدفهم داخل حرم الجامعة.

وجاءت الغارة بعد أقل من ساعة على غارة مماثلة بنفس الجامعة أصيب بها ستة مواطنين بينهم طالبة وصفت جراحها بالخطيرة.

وأصدرت الجامعة الاسلامية قرارا بتعليق الدوام الإداري فيها في أعقاب الغارة التي ألحقت ضررا بمبنى وسيارات داخل الجامعة.

وفي غزة، استشهد المواطن فوزي سالم السواركة 54 عاما وأصيب آخر اثر تعرضه للقصف قرب مسجد الخالدي على شارع الرشيد شمال غرب مدينة غزة.

وأعلنت مصادر طبية بمشفى شهداء الأقصى بدير البلح استشهاد المواطن حمدان أبو عمرة 33 عاما بقصف في منطقة المزرعة شرقي دير البلح وسط قطاع غزة.

وفجرت قوات الاحتلال صباح اليوم روبوتًا مفخخًا بأطنان من المتفجرات لتدمير ما تبقى من منازل المواطنين شرقي مدينة غزة بالتزامن مع قصف مدفعي بعشرات القذائف.

كما ألقت طائرات الكواد كابتر قنابل احرقت ما تبقى من خيام النازحين قرب موقف السيارات على أطراف حي الشجاعية شرقي غزة.

عدد الشهداء





منذ وقف إطلاق النار (11 أكتوبر) بلغ إجمالي عدد الشهداء:1551 شهيدا، إضافة إلى 5573 مصابا وإجمالي حالات الانتشال: 842 شهيدا.

بلغ عدد الشهداء منذ بداية العدوّان الاسرائيلي في السابع من أكتوبر 2023: 74544 شهيدا، و175692 مصابا.