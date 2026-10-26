دعوى في إسرائيل تطالب بمحاكمة نتنياهو بتهمة الخيانة.. ما علاقة إيران؟

طالب أفيجدور ليبرمان، عضو الكنيست ورئيس حزب «إسرائيل بيتنا»، بفتح تحقيق جنائي فوري مع رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بشبهة الخيانة، متهمًا إياه بالضغط على قادة المنظومة الأمنية لاتخاذ خطوات قد تؤدي إلى تصعيد عسكري مع إيران عشية الانتخابات.

ليبرمان يطالب بفتح تحقيق جنائي مع نتنياهو



وقال ليبرمان، في رسالة وجّهها الاثنين إلى المستشارة القانونية للحكومة غالي بهراف-ميارا، إن نتنياهو يمارس ضغوطًا على رؤساء المنظومة الأمنية الإسرائيلية منذ شهر لاتخاذ خطوات قد تؤدي إلى «سوء تقدير» في المواجهة مع إيران.



وأضاف أن محاولة جر إسرائيل إلى حرب قبيل الانتخابات، مع الاستعداد للتضحية بجنود الجيش الإسرائيلي خوفًا من خسارة الانتخابات، تمثل خيانة للدولة وأمنها وجنودها.



وطالب ليبرمان بفتح تحقيق جنائي فوري مع نتنياهو بتهمة الخيانة، معتبرًا أن القرارات العسكرية المحتملة لا ينبغي أن تخضع لحسابات سياسية أو انتخابية.



وتأتي هذه المطالب في ظل تقارير إسرائيلية عن خلاف بين نتنياهو ورئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زامير بشأن تحرك عسكري محتمل قد يؤدي إلى تصعيد المواجهة مع إيران قبيل الانتخابات البرلمانية المقررة الثلاثاء.



وفي المقابل، نفى نتنياهو التقارير التي تحدثت عن وقوع خلاف مع رئيس الأركان، ووصفها بأنها غير صحيحة.