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ترامب يتوقع إبرام اتفاق الرسوم الجمركية مع كندا قريبا وسط تصاعد التوترات التجارية
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

ترامب يتوقع إبرام اتفاق الرسوم الجمركية مع كندا قريبا وسط تصاعد التوترات التجارية

ترامب
ترامب
أ ش أ

 توقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، التوصل إلى تسوية للخلاف التجاري مع كندا بشأن الرسوم الجمركية قريبا، دون الكشف عن تفاصيل، وذلك خلال تجمع انتخابي بولاية ميشيجان، في وقت تتزايد فيه الضغوط على الاقتصاد المحلي جراء التوترات التجارية بين البلدين.

وذكرت شبكة "إن بي سي نيوز" الأمريكية أن ترامب أدلى بهذه التصريحات خلال فعالية أقيمت في مدينة بورت هورون بولاية ميشيجان، لدعم مرشحي الحزب الجمهوري قبل انتخابات التجديد النصفي المقررة في 3 نوفمبر المقبل.

وجدد ترامب، خلال التجمع، موقفه الداعي إلى فرض رسوم جمركية أعلى على السلع الكندية، مبررا ذلك بأن كندا "تستغل الولايات المتحدة تجاريا"، وقال للحاضرين: "كان عليّ أن أفعل ذلك. سنسوي هذا الأمر قريبا جدا. إنهم مستعدون لمنحنا أي شيء في الوقت الحالي".

ولم يصدر مكتب رئيس الوزراء الكندي مارك كارني تعليقا فوريا ردا على طلب بهذا الشأن.

وأشارت الشبكة إلى أن منطقة ميشيجان الحدودية، التي تضم مدينة بورت هورون، كانت قد منحت ترامب أكثر من 66% من أصواتها في الانتخابات الرئاسية لعام 2024، غير أن تداعيات الخلاف بشأن الرسوم الجمركية بين الولايات المتحدة وكندا انعكست على الاقتصاد المحلي، بما في ذلك صناعة السيارات الأمريكية المتمركزة في مدينة ديترويت.

وفي السياق ذاته، سعى النائب الجمهوري مايك روجرز، الذي يخوض سباقا انتخابيا متقاربا أمام منافسه الديمقراطي عبد السيد، إلى إبداء تحفظات على سياسة ترامب الجمركية المتعلقة بقطاع السيارات.

وأشاد روجرز، خلال مقابلة مع برنامج "ميت ذا برس"، بالرسوم الجمركية التي فرضها ترامب، قائلًا إنها أسهمت في جذب استثمارات صناعية إلى ولاية ميشيجان من شركتي "شيفروليه" و"ديترويت ديزل"، لكنه أعرب عن قلقه إزاء تأثير الرسوم المفروضة على كندا في قطاع السيارات.

وقال روجرز: "هناك جوانب إيجابية وأمور يتعين علينا العمل عليها، لكن الجزء المتعلق بالسيارات من هذه الرسوم الجمركية المفروضة على كندا يثير قلقي بعض الشيء".

ترامب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

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