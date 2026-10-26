السعودية تبدأ ترتيبات تخزين البترول الخام في سنغافورة

أعلنت وزارة الطاقة في السعودية ووزارة الطاقة والتجارة والصناعة في سنغافورة اليوم الاثنين عزمهما اتخاذ ترتيبات لتخزين البترول الخام السعودي في سنغافورة.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس" أنه في إطار هذا الإعلان، وكخطوة أولى نحو تنفيذ هذه الترتيبات، جرى تبادل نُسخ مذكرة تفاهم بين هيئة سوق الطاقة، ومؤسسة JTC، السنغافوريتين، وبين شركة الزيت العربية السعودية (أرامكو السعودية)، وذلك خلال أسبوع سنغافورة الدولي للطاقة (SIEW).

وستعمل وزارة الطاقة في السعودية ووزارة الطاقة والتجارة والصناعة في سنغافورة، بشكل وثيق، على استكمال الترتيبات اللازمة، والتنسيق مع الجهات المعنية بشأن تنفيذها، وبموجب الترتيبات المقترحة، سيُخزَّن البترول الخام السعودي في تجاويف جورونغ الصخرية، في جزيرة جورونغ، في سنغافورة، ومن المتوقع أن تبدأ عمليات التخزين في النصف الثاني من عام 2027.

وستسهم هذه الترتيبات في تعزيز متانة وموثوقية سلسلة إمدادات البترول الخام السعودي إلى منطقة جنوب شرق آسيا، كما سيسهم البترول الخام المخزّن، في إطار هذه الترتيبات، في تلبية احتياجات سنغافورة من الطاقة في حال حدوث اضطرابٍ في الإمدادات، الأمر الذي يعزز أمن وموثوقية إمدادات الطاقة لديها.

وتمثل الترتيبات المقترحة مرحلة جديدة من التعاون، في مجال الطاقة، بين السعودية وسنغافورة، كما تعكس التزام البلدين المشترك بتعزيز أمن الطاقة في منطقة جنوب شرق آسيا، وتؤكد دور سنغافورة بوصفها مركزًا إقليميًا رئيسًا للطاقة.