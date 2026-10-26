رئيس دولة الاحتلال عن دعم ترامب لنتنياهو في الانتخابات: القرار لي وحدي

نشر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مجددًا، رسالة دعم لرئيس وزراء الإحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، داعيًا الإسرائيليين إلى التصويت لحزب الليكود في الانتخابات المقرر إجراؤها غدًا، وذلك بعد ضغوط من مقربين من الأخير.

ترامب يعلن دعمه لنتنياهو



ووجّه ترامب رسالة إلى الشعب الإسرائيلي عبر منصته للتواصل الاجتماعي «تروث سوشيال»، أعاد فيها نشر رسالة دعمه لنتنياهو التي نشرها الأسبوع الماضي، قائلًا: «لمن لم يشاهدوا ذلك بعد، أرفق لكم رسالة الدعم التي قدمتها قبل أسبوع لرئيس وزرائكم، بيبي نتنياهو».



وأشار ترامب إلى أنه «كما يعلم الجميع، بمن فيهم العدو، كانت تربطني ببيبي علاقة ممتازة أفضت إلى تحقيق انتصارات مشتركة».

وأضاف: «لم يعد لدى إيران اليوم أسطول بحري أو سلاح جو، كما أن جيشها واقتصادها أصبحا في حالة خراب، في حين يبلغ معدل التضخم في إيران 301%. وقد منع الحصار البحري إيران من الحصول على النفط، كما جرى القضاء على قيادات من مستويين، سواء في المؤسسة العسكرية أو في مستويات أخرى».



وتابع ترامب: «عندما تتوجهون إلى صناديق الاقتراع، أرجو أن تتذكروا أن بيبي كان رئيس وزراء مقاتلًا واستثنائيًا». واختتم رسالته بالقول: «صوّتوا لبيبي نتنياهو لرئاسة الوزراء؛ علينا إكمال المهمة التي بدأناها!».



وجاءت رسالة الدعم الجديدة قبل ما يزيد قليلًا على 24 ساعة من فتح صناديق الاقتراع في إسرائيل، وبعد نحو أسبوع من رسالة الدعم السابقة.



وبحسب تقرير نشره موقع «أكسيوس»، جاءت رسالة الدعم الإضافية من ترامب عقب طلبات قدمها نتنياهو إلى الرئيس الأمريكي، وفسّر مسؤولون في البيت الأبيض هذه الطلبات باعتبارها «علامة على اليأس» من جانب رئيس الوزراء الإسرائيلي.



وفي مقابلة مع شبكة MS NOW، تطرق الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوج، خلال الليلة الماضية، إلى احتمال ممارسة ترامب ضغوطًا عليه لمنح نتنياهو ولاية جديدة، مؤكدا أن القرار الأخير هو من يملكه فقط.



وقال هرتسوج: «لا أعتقد أن رئيس الولايات المتحدة أو أي شخص آخر يمكنه التدخل في تقديري، إذ يجب أن يستند تقديري إلى الحقائق. وسنرى ما ستؤول إليه الحقائق، أي من يستطيع تشكيل ائتلاف حكومي. فهذا سؤال مختلف عن سؤال من يدعم من».



وقدّم مقربون من إدارة ترامب في البيت الأبيض، خلال الأيام الماضية، عدة تفسيرات لدعم الرئيس الأمريكي لنتنياهو، كان من بينها ادعاء بأن نتنياهو وعد ترامب بتشكيل حكومة وحدة وطنية.



في المقابل، يرى مسؤولون في المعارضة الإسرائيلية أن منشور الدعم كان بمثابة تعويض لنتنياهو عن تأجيل الهجوم على إيران.



