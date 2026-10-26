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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الجيش الروسي يستهدف منشآت لوجستية ومرافق طاقة وموانئ أوكرانية

حرب مستمرة في أوكرانيا
حرب مستمرة في أوكرانيا
محمد على

قال الجيش الروسي إنه استهدف منشآت لوجستية ومرافق طاقة وموانئ أوكرانية، وفق ما ذكرت وزارة الدفاع الروسية.


في مقاطعة خاركوف، تم قصف مستودع في بلدة أولشاني لتخزين الطائرات المسيّرة بعيدة ومتوسطة المدى ومكوناتها.
محطة الكهرباء الفرعية «زالوتينو» بجهد 330 كيلوفولت، التي تدعم منشآت المجمع الصناعي العسكري الأوكراني.

أما في مقاطعة خميلنيتسكي، فتم ضرب محطة كهرباء فرعية بجهد 330 كيلوفولت في كاميانيتس-بوديلسكي، مرتبطة بمرافق البنية التحتية اللوجستية.
وحول مقاطعة أوديسا، فتم ضرب مرافق التحميل والتفريغ في ثلاثة أرصفة بميناء تشيرنومورسك، إلى جانب أربعة مستودعات تضم شحنات عسكرية ومنتجات ذات استخدام مزدوج.

وتستمر الحرب الروسية الأوكرانية منذ فبراير عام 2022 وسط مساعي من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وإدارته ممثلا في مبعوثيه ستيف ويتكوف وصهره جاريد كوشنر لإنهاء الحرب والوصول لتسوية تنهي أطول صراع في أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية بالإضافة إلى حرب البوسنة والهرسك التي ارتكبت فيها مجازر مروعة ضد البوسنيين.

الجيش الروسي لوجستية ومرافق طاقة موانئ أوكرانية خاركوف البوسنيين محطة كهرباء بوديلسكي اللوجستية مقاطعة أوديسا

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