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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

استشهاد 3 وأكثر من 10 مصابين بنيران آليات وطائرات جيش الاحتلال الإسرائيلي بمواصي خان يونس

شهداء غزة
شهداء غزة
محمد على

أعلنت مديرية الإسعاف والطوارئ في غزة عن استشهاد 3 أشخاص وإصابة أكثر من 10 آخرين، إثر استهدافهم بنيران آليات وطائرات الجيش الإسرائيلي في منطقة مواصي مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

 حول طبيعة الاستهداف، تعرضت منطقة المواصي لإطلاق نار وقصف مكثف من الآليات العسكرية المتقدمة بالتزامن مع غارات من الطيران الإسرائيلي.


حول الوضع الإنساني، فتكمن خطورة الاستهداف في أن منطقة المواصي تؤوي آلاف النازحين الذين لجأوا إليها بعد تصنيفها سابقاً كـ "منطقة آمنة"، مما يرفع من حجم المعاناة والمخاطر المحيطة بالمدنيين هناك.


أما الحصيلة الأولية، فأكدت الطواقم الطبية نقل 3 شهداء  وعدد من الجرحى (بينهم حالات خطيرة) إلى المستشفيات الميدانية القريبة، وسط صعوبة بالغة في تحرك سيارات الإسعاف نتيجة استمرار إطلاق النار.

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