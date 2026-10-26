قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
حار نهارا بارد ليلا.. الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس
مورينيو بعد إسقاط برشلونة في الكلاسيكو: فزنا بالهدوء والتوازن
رئيس البورصة يكشف مفاجأة بشأن أعداد المستثمرين الجدد في 2026
ترامب يتوقع إبرام اتفاق الرسوم الجمركية مع كندا قريبا وسط تصاعد التوترات التجارية
رايح على فين..ارتفاع جديد في سعر الدولار اليوم
ماذا يحدث للاقتصاد وأسعار السلع إذا وصل النفط إلى 120 دولارًا للبرميل.. خبير يجيب
بدلا من 50.. تفاصيل الإجراءات التنفيذية لزيادة سعة باقة الإنترنت الأساسية لـ100 جيجا
أبرز الداعمين لإسرائيل.. إدارة ترامب تمارس ضغوطا لترشيح أوربان أمينا عاما للأمم المتحدة
السيطرة لا تكفي أمام ريال مدريد.. ماذا قالت الصحف الإسبانية عن سقوط برشلونة في الكلاسيكو؟
حالة الطقس اليوم الاثنين.. أماكن سقوط الأمطار وتحذير من الأرصاد
سعد سمير: 10 لاعبين في الأهلي لا يشعرون بقيمة النادي
النشرة المرورية| كثافات متفرقة أعلى المحاور وانتشار أمني مكثف
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

وزير الخارجية يبحث مع نظيره الجزائري دفع التعاون الثنائي وتطورات القضايا الإقليمية

وزير الخارجية ونظيره الجزائري
وزير الخارجية ونظيره الجزائري

التقى د. بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، أحمد عطاف، وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الأفريقية بالجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الشقيقة، أمس الأحد، على هامش في الاجتماع الوزاري لآلية دول الجوار الثلاثية حول ليبيا.

وزير الخارجية يلتقي نظيره الجزائري 

وصرح السفير نادر زكي، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن الوزير عبد العاطي أشاد بالمستوى المتميز الذي بلغته العلاقات المصرية-الجزائرية، مؤكداً التطلع إلى ترجمة ما تحقق من زخم في العلاقات إلى خطوات عملية تعزز المصالح المشتركة للبلدين، خاصة من خلال متابعة مخرجات الدورة التاسعة للجنة العليا المشتركة، وتوسيع مجالات التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري، واستكشاف مجالات جديدة للتعاون بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين.

كما شهد اللقاء التشاور حيال أبرز التطورات الإقليمية، ومن بينها القضية الفلسطينية والأوضاع في السودان ومنطقة الساحل الأفريقي، حيث شدد الوزير عبد العاطي على أهمية تعزيز العمل العربي المشترك في مواجهة التحديات التي تشهدها المنطقة، وتعزيز جهود الوساطة والتهدئة لاحتواء التوتر، والحيلولة دون انزلاق المنطقة مجدداً لمواجهات عسكرية.

الجزائر العلاقات بين مصر والجزائر وزير الخارجية والتعاون الدولي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

باقة الإنترنت

مش هتجدد مرتين في الشهر.. الحكومة تقرر مضاعفة باقة إنترنت أرضي مجاناً

أمطار رعدية

الطقس غدًا في مصر.. أمطار رعدية تصل إلى السيول وانخفاض الحرارة

موعد أول عطلة رسمية للموظفين

موعد أول عطلة رسمية للموظفين

السجاير

شعبة الدخان: زيادة أسعار سجائر تارجت وتايم جنيهًا واحدًا للعلبة

البنزين

بعد القرارات الجديدة وزيادة الدولار.. أسعار البنزين اليوم في مصر

متوسط سعر الدولار في مصر

بعد صعوده اليوم الأحد.. اعرف متوسط سعر الدولار في مصر

العدادات الكهربائية الكودية

مهلة 6 أشهر وخصم 30%.. تسهيلات جديدة لتقنين أوضاع العدادات الكهربائية الكودية

محافظ الإسكندرية ورئيس الأكاديمية البحرية يكرّمان نجل الشهيد أحمد المنسي في حفل تخرجه

محافظ الإسكندرية ورئيس الأكاديمية البحرية يكرمان نجل الشهيد أحمد المنسي في حفل تخرجه

ترشيحاتنا

أروى جودة

اختفى لمدة أسبوع قبل الزواج.. أروى جودة تروي كواليس ارتباطها

صابرين

صابرين : بعد خلعي الحجاب إيماني زاد وأصبحت أكثر التزاما بصلواتي

محمد خان

في ذكراه.. مشوار محمد خان الفني وحصوله على الجنسية المصرية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: كيف تستلهم مصر مسارها.. حين يلتقي الدستور بالسيادة والعدالة الاجتماعية في الفكر التركي

د. شيماء الناصر

د. شيماء الناصر تكتب: المعادن النادرة لا تدرك صحة البيئة المناخية

د. أيمن فرج

د. أيمن فرج يكتب: من الأمن الغذائي إلى مرونة الاقتصاد المصري.. رؤية متكاملة للتنمية

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: إحسان عبد القدوس الذي لا نعرفه!

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: من يشكل الحكومة المقبلة في إسرائيل؟!

المزيد