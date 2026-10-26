ضربة عسكرية للحوثيين.. التحالف يعلن تدمير 4 منصات صواريخ و5 أنفاق

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، الاثنين، تنفيذ عملية عسكرية نوعية استهدفت مواقع تابعة لميليشيا الحوثي، بهدف تحييد مصادر التهديد وقطع خطوط إمدادها العسكرية.

وقال المتحدث باسم التحالف، اللواء الركن تركي المالكي، في بيان نشره عبر منصة «إكس»، إن العملية أسفرت عن تدمير 5 أنفاق مخصصة لتخزين الصواريخ الباليستية، و4 منصات لإطلاق الصواريخ، بالإضافة إلى مخزن للصواريخ في مناطق خاضعة لسيطرة ميليشيا الحوثي.

وأوضح المالكي أن الضربات استهدفت أيضًا تحصينات الميليشيا وتجمعات عناصرها ومعداتها العسكرية على خطوط التماس داخل اليمن، في إطار جهود قطع الإمدادات بين مناطق سيطرتها.

وأضاف أن العملية تأتي، بحسب البيان، في إطار الدفاع عن أمن السعودية وسلامة أراضيها وحماية المواطنين والمقيمين، ردًا على هجمات قال التحالف إن ميليشيا الحوثي نفذتها أو حاولت تنفيذها باستخدام الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة، مستهدفة المدنيين والمنشآت المدنية في السعودية واليمن.

وأكد المتحدث استمرار تنفيذ الإجراءات العسكرية التي وصفها بالرادعة، بهدف حماية المدنيين والمنشآت المدنية، مشيرًا إلى أن العملية تتوافق، وفقًا للتحالف، مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.

وكان التحالف قد أعلن في وقت سابق من صباح الاثنين تدمير منصتين لإطلاق الصواريخ الباليستية في صنعاء، موضحًا أن إحداهما استُخدمت في إطلاق صاروخ باتجاه الرياض، قبل أن تتمكن الدفاعات الجوية السعودية من اعتراضه.