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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

تحالف إماراتي أفريقي لاستكشاف فرص الاستثمار في الطاقة والتعدين والصناعة والبنية التحتية

تحالف إماراتي أفريقي لاستكشاف فرص الاستثمار في الطاقة والتعدين والصناعة والبنية التحتية
تحالف إماراتي أفريقي لاستكشاف فرص الاستثمار في الطاقة والتعدين والصناعة والبنية التحتية
أ ش أ

 أعلنت مجموعات "التميت باور سليوشن "العالمية الاماراتية التى تتخذ من الشارقة مقرا لها و«تراست جلوبال» و«أطلس كابيتال ديفلوبمنت» الأفريقية، تأسيس تحالف استراتيجي لاستكشاف فرص الاستثمار وتطوير مشروعات كبرى في القارة الأفريقية، تشمل قطاعات الطاقة والتعدين والصناعة والبنية التحتية، بما يدعم الشراكات الاقتصادية طويلة الأمد ونقل التكنولوجيا وتوطين الصناعة.

جاء ذلك خلال اجتماع استراتيجي عقدته المجموعات الثلاث بمشاركة خبراء ومستشارين من دول أفريقية، لبحث آليات التعاون وتحديد الفرص الاستثمارية الواعدة، والاستفادة من الخبرات الصناعية والهندسية والتكنولوجية والاستثمارية، إلى جانب المعرفة بالأسواق الأفريقية والعلاقات الدولية، لتحويل الفرص إلى مشروعات قابلة للتنفيذ بالتعاون مع الحكومات والقطاعين العام والخاص والشركاء المحليين والدوليين.

ويستهدف التحالف إقامة استثمارات مستدامة تسهم في تطوير البنية التحتية، وخلق فرص العمل، وبناء الكفاءات المحلية، وتحقيق قيمة اقتصادية مضافة داخل الدول الأفريقية، مستفيدًا من مكانة الإمارات مركزًا دوليًا للأعمال والاستثمار وبناء الشراكات.

وقال الدكتور خالد النابلسي، الرئيس التنفيذي ومؤسس مجموعة «ألتميت باور سليوشن»، إن التحالف لا يقتصر على التعاون التقليدي أو اقتناص الفرص التجارية المنفردة، بل يستهدف بناء استثمارات حقيقية ومستدامة في قطاعات الطاقة والصناعة والتعدين والمقاولات والبنية التحتية، مع نقل التكنولوجيا والمعرفة وتوفير فرص العمل.

من جانبه، قال الدكتور علي الدكروري، الخبير الدولي والرئيس التنفيذي لمجموعة «تراست جلوبال»، إن التحالف يجمع بين رأس المال والخبرات الصناعية والهندسية والاستشارات الاستراتيجية والعلاقات الدولية والمعرفة بالأسواق الأفريقية، بما يدعم الانتقال من تحديد الفرص الاستثمارية إلى تطوير مشروعات قابلة للتنفيذ والنمو والاستدامة.

وأضاف أن وجود المجموعة في دبي يوفر قاعدة لبناء العلاقات مع المستثمرين والمؤسسات والشركاء الدوليين، وربطهم بالفرص الاستثمارية المتاحة في أفريقيا.

وتشارك مجموعة «أطلس كابيتال ديفلوبمنت» بخبراتها وعلاقاتها ومعرفتها بالأسواق الأفريقية، لدعم التواصل مع الجهات المعنية والشركاء، وتحديد المشروعات ذات الأولوية، ودراسة الجوانب الاستشارية والفنية والتمويلية تمهيدًا لتنفيذ مشروعات على أرض الواقع وإقامة شراكات طويلة الأمد تعزز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين الإمارات والدول الأفريقية.

وتشمل القطاعات المستهدفة الطاقة وتوليد الكهرباء، والتعدين والثروات المعدنية، والصناعة والمقاولات والإنشاءات، والبنية التحتية والمياه ومعالجتها، والصناعات التحويلية والخدمات اللوجستية والمشروعات التنموية.

مجموعات التميت باور سليوشن العالمية الاماراتية تأسيس تحالف استراتيجي لاستكشاف فرص الاستثمار وتطوير قطاعات الطاقة البنية التحتية الشراكات الاقتصادية

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