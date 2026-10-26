صاروخ حوثي يستهدف الرياض.. والتحالف يعلن تدمير منصات إطلاق في صنعاء

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، فجر الاثنين، اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أطلقته ميليشيا الحوثي باتجاه العاصمة السعودية الرياض، بالتزامن مع إعلان الدفاع المدني السعودي زوال الخطر عن المدينة بعد تفعيل الإنذار المبكر.

وأكد التحالف تدمير منصتين لإطلاق الصواريخ الباليستية في صنعاء، مشددًا على استمرار عملياته لتفكيك شبكة الصواريخ الباليستية التابعة لميليشيا الحوثي.

وفي سياق متصل، أدانت وزارة الخارجية اليمنية، الأحد، الهجمات الحوثية على المملكة العربية السعودية، بما في ذلك إطلاق صاروخين باليستيين باتجاه منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، مشيرة إلى سقوط أجزاء وشظايا في العاصمة المقدسة ومحافظات جدة والطائف ورابغ عقب اعتراضهما.

واستنكرت الوزارة استهداف المدن والمنشآت السعودية، وما أسفر عنه من إصابات بين المدنيين وأضرار بالممتلكات في محافظتي خميس مشيط وأحد رفيدة، معتبرة أن هذه الاعتداءات تمثل انتهاكًا لسيادة المملكة وتهديدًا لأمنها واستقرارها.

وحذرت الخارجية اليمنية من تعريض المدينتين المقدستين للخطر، مؤكدة أن ذلك يمس حرمة المقدسات ويستفز مشاعر المسلمين حول العالم.

وجددت الوزارة تضامن اليمن الكامل مع السعودية، ودعم الإجراءات التي تتخذها لحماية سيادتها وأمنها ومقدساتها، وفقًا للقانون الدولي، مشددة على أن أمن البلدين لا يتجزأ.