سماع دوي ثلاثة انفجارات متتالية في مدينة عدن جنوب اليمن

أفادت وكالة أنباء شينخوا، في نبأ عاجل، بسماع دوي ثلاثة انفجارات متتالية في مدينة عدن، جنوبي اليمن، وسط ترقب للكشف عن ملابسات الواقعة وطبيعة المواقع التي شهدت الانفجارات.

ولم تتضمن المعلومات الأولية المتاحة تفاصيل بشأن أسباب الانفجارات أو ما إذا كانت قد أسفرت عن سقوط ضحايا أو وقوع أضرار مادية، كما لم تتضح بعد طبيعة الأصوات التي سُمعت في المدينة.

وتأتي هذه الأنباء في ظل تصعيد أمني وعسكري تشهده الساحة اليمنية خلال الفترة الأخيرة، إذ شهدت عدن في أيام سابقة انفجارات وهجمات استهدفت مواقع قرب مطار عدن الدولي ومعسكر بدر، وفق تقارير إعلامية.