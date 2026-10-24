السفارة الأمريكية في بغداد تحذر: الحكومة العراقية لا تضمن سلامة الأمريكيين من العنف المفاجئ

حذرت السفارة الأمريكية في العاصمة العراقية بغداد من المخاطر الأمنية التي قد يتعرض لها المواطنون الأمريكيون داخل العراق، مؤكدة أن الحكومة العراقية لا تستطيع ضمان سلامتهم في مواجهة اندلاع أعمال عنف أو نزاعات مسلحة بصورة مفاجئة، في تحذير يعكس استمرار المخاوف الأميركية بشأن الأوضاع الأمنية في البلاد والمنطقة.

ويأتي التحذير، وفق ما أوردته صحيفة الوسط الكويتية في خبر عاجل، في ظل استمرار التحديات الأمنية التي تواجه العراق، والمخاطر المرتبطة بالتوترات الإقليمية واحتمالات اتساع نطاق المواجهات المسلحة، بما قد ينعكس على سلامة الأجانب والمنشآت المرتبطة بالولايات المتحدة.

في سياق متصل، أصدرت وزارة الخارجية الأمريكية تحديثًا لإرشادات السفر إلى العراق، أبقت بموجبه على تصنيف العراق ضمن المستوى الرابع، الذي ينصح بعدم السفر إليه، مستندة إلى مخاطر الإرهاب والخطف والاضطرابات والنزاعات المسلحة، فضلًا عن محدودية قدرة الحكومة الأمريكية على تقديم خدمات الطوارئ لمواطنيها داخل البلاد.

وأشارت الإرشادات الأمريكية إلى أن المواطنين الأميركيين قد يواجهون مخاطر العنف والخطف، كما حذرت من هجمات قد تستهدف المصالح الأمريكية، بما في ذلك المنشآت الدبلوماسية والفنادق والجامعات والبنية التحتية للطاقة.

وشددت التوجيهات الأمريكية على أهمية اتخاذ المواطنين الموجودين في العراق احتياطات أمنية، ووضع خطط بديلة للمغادرة في حالات الطوارئ، وعدم الاعتماد الكامل على المساعدة الحكومية عند حدوث أزمة أمنية مفاجئة.

كما أوصت واشنطن مواطنيها بمتابعة التنبيهات الرسمية المتعلقة بالأوضاع الأمنية، والتسجيل في برنامج تسجيل المسافرين الأمريكيين لتلقي التحديثات والمساعدة في حالات الطوارئ.

ويأتي هذا التحذير في وقت تتداخل فيه المخاطر الأمنية داخل العراق مع تطورات إقليمية أوسع، ما يضع سلامة المواطنين الأجانب والعاملين في المؤسسات الدولية ضمن الاعتبارات الرئيسية للبعثات الدبلوماسية.