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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

مقـ..تل وإصابة 21 شخصًا في قصف جوي استهدف منزلًا ومصنعًا للإسمنت باليمن

قتلى ومصابين
قتلى ومصابين
القسم الخارجي

تجددت الضربات الجوية على مناطق في العاصمة اليمنية صنعاء ومحيطها، اليوم السبت وسط تقارير عن سقوط قتلى ومصابين جراء استهداف منزل سكني ومصنع للإسمنت، في تطور جديد يعكس تصاعد التوترات الأمنية والعسكرية في اليمن.

وأفادت قناة روسيا اليوم، نقلًا عن وزارة الصحة في صنعاء، بسقوط 21 قتيلًا وجريحًا جراء القصف الذي طال المنزل ومصنع الإسمنت. ولم يتسنَّ، وفق المعلومات المتاحة في التقرير الأولي، تحديد التوزيع النهائي للضحايا بين القتلى والمصابين في الموقعين.

وذكرت وكالة الأنباء اليمنية «سبأ»، التابعة لسلطات صنعاء، أن غارة جوية استهدفت منزلًا في منطقة عصر بالعاصمة، وأسفرت، وفق حصيلة أولية، عن مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة آخرين. 

وأضافت الوكالة أن غارة أخرى طالت مصنعًا للإسمنت في مديرية همدان بمحافظة صنعاء، وأوقعت قتلى ومصابين، من دون تقديم حصيلة تفصيلية مستقلة لضحايا الموقع الثاني.

وبحسب ما أوردته وكالة الأنباء اليمنية «سبأ»، فإن الضربات نُسبت إلى طائرات سعودية، فيما لم تتوافر في التقارير المنشورة حتى وقت إعداد هذا التقرير معلومات مستقلة كافية لتأكيد جميع تفاصيل الاستهداف أو الحصيلة النهائية للضحايا.

يأتي القصف في ظل تصاعد المواجهات العسكرية بين جماعة الحوثيين، التي تسيطر على صنعاء، والسعودية، التي تدعم الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا. وشهدت الفترة الأخيرة تبادلًا للهجمات والضربات، ما زاد من حدة التوتر وهدد بتوسيع نطاق المواجهات في البلاد.

وتكتسب الضربات التي تطال مناطق سكنية ومنشآت صناعية أهمية خاصة بالنظر إلى تداعياتها المحتملة على المدنيين والبنية التحتية، فضلًا عن الأضرار الاقتصادية التي قد تنجم عن استهداف المنشآت الإنتاجية. كما تثير هذه التطورات مخاوف بشأن سلامة السكان في المناطق القريبة من المواقع المستهدفة، في ظل استمرار التوتر الأمني.

ويواجه اليمن، الذي يعاني تداعيات سنوات طويلة من الصراع، تحديات إنسانية واقتصادية متفاقمة، تشمل تراجع الخدمات الأساسية وصعوبة حصول قطاعات من السكان على الاحتياجات الضرورية.

 ومن شأن استمرار العمليات العسكرية أن يزيد الضغوط على الأوضاع المعيشية، ويعقّد الجهود الرامية إلى احتواء الأزمة.

اليمن غارات العمليات العسكرية الحكومة اليمنية صنعاء

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