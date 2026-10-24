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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الشرطة التايلاندية تحقق مع إسرائيلي في اتهامات تتعلق بالمخدرات وتصوير نساء سرًا

الشرطة التايلاندية تحقق مع إسرائيلي في اتهامات تتعلق بالمخدرات وتصوير نساء سرا
الشرطة التايلاندية تحقق مع إسرائيلي في اتهامات تتعلق بالمخدرات وتصوير نساء سرا
فرناس حفظي

ألقت الشرطة التايلاندية القبض على رجل إسرائيلي يبلغ من العمر 54 عامًا، داخل شقة في العاصمة بانكوك، للاشتباه في تخدير نساء تعرّف عليهن عبر أحد تطبيقات المواعدة، وتصويره نفسه سرًا أثناء ممارسة علاقات جنسية معهن، وفقًا لما أوردته صحيفة «يديعوت أحرونوت» الإسرائيلية.

وذكرت الصحيفة أن عملية القبض على المشتبه به، الذي لم يُكشف عن اسمه الكامل، جرت في منطقة هواي كوانغ بالعاصمة التايلاندية، بالتعاون بين وحدة مكافحة المخدرات بشرطة العاصمة وشرطة الهجرة، عقب تلقي بلاغات ومعلومات بشأن نشاطه المشتبه به.

وبحسب التقارير، كان الرجل يستدرج النساء إلى شقته بعد التعرف عليهن عبر تطبيق للمواعدة، ويقدم لهن كعكًا يُشتبه في احتوائه على مواد مخدرة، قبل أن يصورهن سرًا خلال ممارسة الجنس معه. وأفادت الشرطة بأن بعض النساء شعرن بهبات ساخنة وزيادة في الرغبة الجنسية بعد تناول الكعك، فيما لم تُعلن نتائج التحاليل المخبرية التي من شأنها تحديد محتوياته.

وأضافت التقارير أن الشرطة ضبطت داخل الشقة نحو 15 غرامًا من مادة الميثامفيتامين، ومواد تغليف، وميزانًا رقميًا، وصينية كعك. كما عثرت، بحسب ما ورد، على محادثات عبر هاتف المشتبه به تتعلق بشراء مخدرات بغرض بيعها، إلى جانب مقاطع فيديو يُشتبه في توثيقها علاقات جنسية مع عدة نساء.

وألقت الشرطة القبض كذلك على امرأة تايلاندية تبلغ من العمر 44 عامًا كانت برفقته وقت المداهمة، دون أن تتضح طبيعة دورها في القضية.

ونقلت التقارير أن المشتبه به نفى الاتهامات الموجهة إليه، ورفض الخضوع لفحص للكشف عن المخدرات. كما زُعم أنه أخبر الضباط بأن شخصًا نافذًا سيعمل على إطلاق سراحه خلال ساعتين، وهدد بنقل أفراد فريق الشرطة.

وأشارت الشرطة إلى أن المشتبه به أقام في تايلاند لمدة 2095 يومًا بعد انتهاء صلاحية تأشيرته في عام 2021، ما يثير شبهة مخالفته قوانين الإقامة والهجرة، إلى جانب التحقيقات المتعلقة بالمخدرات والاعتداءات المشتبه بها.

ولا تزال الاتهامات الواردة في التقارير قيد التحقيق، ولم تُعلن السلطات التايلاندية، وفقًا للمعلومات المنشورة، نتائج نهائية بشأن المواد التي احتواها الكعك أو المسؤولية الجنائية للمشتبه به.

الشرطة التايلاندية رجل إسرائيلي بانكوك تخدير نساء منطقة هواي كوانغ مكافحة المخدرات

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