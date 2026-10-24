سنسحق إسرائيل كالحشرات.. أميرال تركي يفجّر تهديدا مدويا ويكشف سيناريو الحرب

وجّه الأميرال التركي المتقاعد جيهات يايجي، أحد أبرز مهندسي العقيدة البحرية التركية المعروفة باسم «الوطن الأزرق»، تهديدات حادة إلى إسرائيل، متحدثًا عن سيناريو مواجهة عسكرية مباشرة بين الجيشين التركي والإسرائيلي، مؤكدًا أن القوات التركية ستتفوق على نظيرتها الإسرائيلية في حال اندلاع حرب بين الجانبين.

وذكرت صحيفة «معاريف» الإسرائيلية، ، أن يايجي أطلق تصريحاته خلال مقابلة مع شبكة «GZT» الإعلامية التركية، تناول فيها التطورات الأمنية في الشرق الأوسط، وما وصفه بمحاولات إسرائيلية لإعادة تشكيل خريطة النفوذ في المنطقة، ولا سيما في سوريا.

وأضاف الأميرال المتقاعد، أن التحركات الإسرائيلية تهدف إلى منع الحكومة السورية من تعزيز نفوذها، وتحويل سوريا إلى ما وصفه بـ«الفناء الخلفي» لإسرائيل، فضلًا عن تأجيج صراع طائفي واسع في المنطقة، كما انتقد خريطة قال إنها صادرة عن إسرائيل، معتبرًا أنها تعكس توجهًا نحو تقسيم دول المنطقة وإظهارها باعتبارها معسكرات متناحرة.

وفيما يتعلق باحتمالات اندلاع مواجهة مباشرة بين تركيا وإسرائيل، قال يايجي إن إسرائيل قد تتمكن من تنفيذ عملية جوية ضد تركيا، لكنه أكد أنها لن تستطيع خوض حرب برية شاملة معها، مدعيًا أن نحو 30 مليون مقاتل سيتحركون جنوبًا في حال وقوع المواجهة، وأنه لن يكون بمقدور أحد إيقافهم.

وتابع أن القوات التركية ستكون قادرة على التحرك عبر مناطق مختلفة في الشرق الأوسط، معتبرًا أن سوريا ولبنان لن يتمكنا من وقف تقدمها، على حد تعبيره.

وفي أكثر تصريحاته حدة، قال يايجي: «إذا واجه الجيش التركي الجيش الإسرائيلي وجهًا لوجه في ساحة المعركة، فسيسحقه كما تُسحق الحشرات»، مؤكدًا ثقته في قدرة الجيش التركي على التفوق في مثل هذه المواجهة.

ويُعد يايجي من الشخصيات المرتبطة بتطوير عقيدة «الوطن الأزرق»، التي تركز على المصالح البحرية التركية ونفوذ أنقرة في البحار المحيطة بها.

وتأتي هذه التصريحات في ظل توتر العلاقات التركية الإسرائيلية على خلفية التطورات الإقليمية والخلافات بشأن سوريا والقضية الفلسطينية، وسط مخاوف من اتساع نطاق التنافس السياسي والأمني بين البلدين.