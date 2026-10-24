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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

نتنياهو: على إسرائيل أن تستعد لتوقف المساعدات العسكرية الأمريكية

نتنياهو ـ ترامب
نتنياهو ـ ترامب
إلهام عبد العزيز

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن على إسرائيل الاستعداد لانتهاء المساعدات العسكرية الأمريكية، التي تبلغ قيمتها عشرات المليارات من الدولارات، واصفًا هذا الاحتمال بأنه مسألة وقت لا أكثر.

المساعدات العسكرية الأمريكية 


وجاءت تصريحاته قبل أربعة أيام من الانتخابات البرلمانية الإسرائيلية المقررة يوم الثلاثاء، وسط جدل بشأن العلاقات مع الحلفاء الغربيين والتداعيات المحتملة للعقوبات الاقتصادية.

وفي سياق متصل، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في خطاب ألقاه أمس خلال تجمع في ولاية فلوريدا، إن الولايات المتحدة قد تنفذ عملية أخرى محدودة تحت اسم الغضب الملحمي، أو أن توافق إيران على إبرام اتفاق.


وأضاف أن الإيرانيين، إذا كانوا يتصرفون بحكمة، فسيقولون ببساطة إنهم مستعدون للبدء في العمل، لكنه أعرب عن شكه في أن يفعلوا ذلك.


واضطر عدد كبير من موظفي السفارات الأمريكية وأفراد أسرهم إلى مغادرة المنطقة خلال ذروة الحرب مع إيران، ولم يُسمح لهم بالعودة إلى بعض البعثات إلا مؤخرًا.

 والآن، وبعد مرور بضعة أشهر على عودتهم، يُطلب من بعضهم الإجلاء مرة أخرى.


ويتزامن الاستعداد الدبلوماسي مع تقليص الوجود العسكري الأمريكي في المنطقة أيضًا.

 فوفقًا لتقرير نشرته شبكة NBC هذا الأسبوع، خفضت الولايات المتحدة بهدوء أعداد جنودها في عدد من قواعدها بالشرق الأوسط، وسط مخاوف من تجدد المواجهة مع إيران واحتمال تحول القواعد الأمريكية إلى أهداف لهجمات انتقامية.

نتنياهو المساعدات الأمريكية الحرب على إيران الانتخابات الإسرائيلية

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