قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
سلاح الجو الفلبيني يعلن مصرع 4 طيارين في حادث بمقاطعة باتانجاس
قوات الاحتلال الإسرائيلي تشن عدوانا واسعا على الخليل بالضفة الغربية
تحذير عاجل من أمطار رعدية.. تفاصيل طقس الأسبوع الحالي
بسبب لعب العيال.. القبض على المتهمين بالتعدي بالضرب على مسن في الأقصر
نتنياهو يهدد السلطة الفلسطينية: مفاجأة كبيرة جدا تنتظركم
تحديات واجهت الرئيس قبل 2014.. مدبولي يستعرض فيلما «للتاريخ» بختام منتدى مصر 2026
أروى جودة تكشف تفاصيل معاناة والدها مع ألزهايمر وقرارها عدم الإنجاب
فضيحة في إثيوبيا.. ضابط مخابرات روسي يخترق غرفة نوم رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي
فضيحة تهز واشنطن.. متعاقد بـ CIA يسرّب أسرار إسرائيل وإيران الاستخباراتية
أسامة عرابي: عموتة ليس المسؤول الوحيد عن تراجع الأهلي.. واللاعبون يتحملون جزءًا من الأزمة | خاص
محافظة الجيزة: انطلاق الحملة القومية للتطعيم ضد الحصبة والحصبة الألمانية غدا
مصر تنجح في اعتماد قرار بالإجماع لمكافحة الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

فضيحة تهز واشنطن.. متعاقد بـ CIA يسرّب أسرار إسرائيل وإيران الاستخباراتية

إيان برينكسمان و شريكته الصحفية
إيان برينكسمان و شريكته الصحفية
فرناس حفظي

ألقت السلطات الأمريكية القبض على متعاقد مع وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية (CIA)، يُشتبه في تسريبه معلومات استخباراتية سرية تتعلق بإسرائيل والشرق الأوسط إلى شريكته العاطفية، وهي صحفية أمريكية تدير منصة إخبارية مستقلة، وفقًا لتحقيق نشره موقع «واي نت» الإسرائيلي.

وبحسب التقرير، فإن المشتبه به، إيان برينكسمان، البالغ من العمر 42 عامًا، كان يحمل تصريحًا أمنيًا بدرجة «سري للغاية»، ما أتاح له الوصول إلى معلومات استخباراتية شديدة الحساسية.

 وتشتبه السلطات في استغلاله صلاحياته للاطلاع على وثائق سرية لا ترتبط بمهامه الوظيفية، ثم نقل معلومات منها إلى شريكته التي نشرتها لاحقًا في مقالات صحفية.

وتشير وثائق التحقيق إلى أن المعلومات المسربة ظهرت في خمسة تقارير نُشرت على منصة «Substack»، تناولت ثلاثة منها إسرائيل بصورة مباشرة، فيما تطرقت التقارير الأخرى إلى تطورات سياسية وأمنية في الشرق الأوسط.

تقارير عن ضغوط إسرائيلية لاغتيال مسؤول إيراني

من أبرز التقارير التي يُشتبه في استنادها إلى المعلومات المسربة، مقال نُشر في 28 مايو، بعنوان «إسرائيل تضغط سرًا على الولايات المتحدة لاغتيال كبير المفاوضين الإيرانيين وشن هجمات جديدة».

وتناول التقرير مزاعم بشأن ضغوط إسرائيلية على إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لاستهداف محمد باقر قاليباف، رئيس البرلمان الإيراني وأحد الشخصيات البارزة في المفاوضات بين طهران وواشنطن، إلى جانب الدعوة لاستئناف الهجمات على البنية التحتية النفطية الإيرانية.

ووفقًا للمقال، رأت جهات إسرائيلية أن زيادة الضغط الاقتصادي على إيران قد تؤدي إلى اتساع الاحتجاجات الداخلية، وربما تهدد استقرار النظام. ولم يورد التقرير ما يثبت أن هذه الضغوط المزعومة أسفرت عن اتخاذ قرار أمريكي بتنفيذ عملية اغتيال.

وثيقة استخباراتية تتناول مستقبل العلاقات الأمريكية الإسرائيلية

وفي 29 يوليو، نشرت الصحفية تقريرًا آخر تناول تقييمًا استخباراتيًا أمريكيًا بشأن مساعي إسرائيل إلى ضمان استمرار الدعم الأمني والعسكري الأمريكي على المدى الطويل، وسط مخاوف من تراجع التأييد لإسرائيل داخل المجتمع الأمريكي.

وبحسب التقرير، ناقشت الوثيقة احتمالات تعميق اندماج إسرائيل في منظومات الدفاع والاستخبارات والصناعات العسكرية الأمريكية، بما يجعل تقليص التعاون بين البلدين أكثر صعوبة أمام الإدارات الأمريكية المستقبلية.

كما تطرقت إلى مناقشات بشأن احتمال إقامة قاعدة عسكرية أمريكية دائمة في إسرائيل، وتوسيع التعاون في تطوير التقنيات العسكرية، فضلًا عن مساعي تعزيز العلاقات مع شخصيات بارزة في قطاع التكنولوجيا الأمريكي.

تقرير يحذر من تصاعد الانقسامات الداخلية في إسرائيل

وفي 5 أكتوبر، نشرت الصحفية تقريرًا استند، بحسب ما ورد فيه، إلى تقييم أعدته وحدة «Red Cell» التابعة لوكالة الاستخبارات المركزية، وهي وحدة تُعنى بدراسة السيناريوهات البديلة وتحدي الافتراضات السائدة.

وتناول التقييم مخاطر تصاعد الانقسامات الداخلية في إسرائيل نتيجة تداخل أزمات سياسية واجتماعية واقتصادية، والخلافات بشأن تجنيد اليهود المتشددين دينيًا في الجيش، إلى جانب تداعيات الحروب على المجتمع الإسرائيلي.

وأشار التقرير إلى أن هذه العوامل قد تؤدي إلى مواجهات داخلية حادة وإضعاف مؤسسات الدولة، مع احتمالات لتفاقم الأزمة الاقتصادية وتراجع العلاقات الإقليمية واستغلال أطراف مثل حماس وحزب الله لحالة الاضطراب.

ومع ذلك، لم يتضمن التقييم، وفقًا للتقرير المنشور، تنبؤًا رسميًا مؤكدًا باندلاع حرب أهلية في إسرائيل، بل تناول مخاطر وسيناريوهات محتملة في ظل تصاعد الضغوط الداخلية.

كيف توصل المحققون إلى المشتبه به؟

بحسب إفادة مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي (FBI)، اعتمد المحققون على مقارنة سجلات دخول برينكسمان إلى المنشآت الأمنية التي يعمل بها، وأوقات اطلاعه على الوثائق المصنفة، بسجلات مكالماته الهاتفية مع شريكته وتواريخ نشر المقالات.

وتشير الإفادة إلى أن المشتبه به كان يعمل في مجال دمج أنظمة الحاسوب ونقل البيانات بين الأنظمة المصنفة وغير المصنفة، وأن طبيعة عمله كانت تتيح له الوصول إلى بيئة معلوماتية حساسة.

ووجد المحققون، بحسب التقرير، تزامنًا بين اطلاعه على وثائق بعينها وإجرائه مكالمات مع الصحفية، أعقبته في بعض الحالات مقالات تضمنت معلومات قالت السلطات إنها تتطابق مع محتوى الوثائق السرية.

كما أظهرت سجلات الاتصالات، وفقًا للإفادة، إجراء أكثر من 800 مكالمة أو محاولة اتصال بين الطرفين خلال عام 2026. 

وذكر المحققون أن المشتبه به كان من بين عدد محدود من الأشخاص الذين تمكنوا من الوصول إلى الموقع الإلكتروني للصحفية من أجهزة العمل، واطلعوا كذلك على الوثائق التي ظهرت معلومات منها في المقالات الخمسة.

الصحفية لم تُتهم بارتكاب مخالفة

وحدد التقرير الصحفية بأنها عايدة تشافيز، مؤسسة منصة «Capital & Empire» المستقلة، التي تركز على السياسة الخارجية الأمريكية والمصالح المرتبطة بالسياسات العسكرية والاقتصادية لواشنطن.

وسبق لتشافيز العمل في مؤسسات إعلامية أمريكية، من بينها «ذا هيل» و«ذا إنترسبت» ومجلة «ذا نيشن»، كما نشرت مواد في صحيفة «واشنطن بوست».

وبحسب التقرير، أظهرت مراسلات إلكترونية أن برينكسمان تحدث مع أحد معارفه في نوفمبر 2025 عن علاقته بصحفية تعمل على تأسيس مشروع إعلامي متخصص في السياسة الخارجية، مشيرًا إلى أنه يساعدها في إطلاقه.

وتضمنت التحقيقات أيضًا واقعة مشاركة المشتبه به في مراجعة تحريرية لمقال واحد على الأقل، من خلال إضافة ملاحظة على مستند إلكتروني. ولم تكن المقالة المعنية، وفقًا للإفادة، تتضمن معلومات مصنفة سرية.

وشدد التقرير على أن تشافيز لم تُتهم بارتكاب أي مخالفة في القضية، رغم ورود اسمها في وثائق التحقيق بوصفها الشخص الذي يُشتبه في تلقيه المعلومات ونشرها.

اتهامات بموجب قانون التجسس الأمريكي

ووجهت وزارة العدل الأمريكية إلى برينكسمان اتهامًا يتعلق بالنقل غير القانوني لمعلومات تتعلق بالدفاع الوطني، بموجب قانون التجسس الأمريكي، وهي جريمة قد تصل عقوبتها القصوى إلى عشر سنوات من السجن.

وقال مسؤول في وزارة العدل إن المشتبه به استغل إمكانية الوصول إلى أسرار الدولة ونقل معلومات إلى شريكته، مع علمه بأنها تعتزم نشرها.

من جانبه، أكد مدير وكالة الاستخبارات المركزية جون راتكليف أن الوكالة أحالت القضية إلى مكتب التحقيقات الفيدرالي، مشددًا على أن الكشف غير المصرح به عن المعلومات السرية قد يعرّض المصادر الاستخباراتية والعمليات الجارية والأفراد العاملين في مجال الاستخبارات للخطر.

كما توعد مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي كاش باتيل بمحاسبة من يستغل صلاحيات الوصول إلى أسرار الدولة بصورة غير قانونية.

السلطات الأمريكية وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية معلومات استخباراتية سرية بإسرائيل معلومات استخباراتية إسرائيل محمد باقر قاليباف

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الحد الأدنى للمعاشات

زيادة الحد الأدنى للمعاشات رسميًا.. هتقبض كام أول يناير؟

وزير التربية والتعليم

إلزام أي مديرية صرفت حافز التدريس للإخصائيين باسترداده..و إحالة المسئولين للتحقيق

زفاف مصطفى شوبير

علقة موت ..رامز جلال يثير الجدل في زفاف مصطفى شوبير.. ماذا حدث؟

خالد الغندور

بعد خروج صنداونز.. رسالة عاجلة من خالد الغندور لـ لاعبي الزمالك

المتهمين

الزوج اعتدى والطليق صوّر.. الأمن يكشف كواليس فيديو سيدة الإسماعيلية

حفل زفاف مصطفي شوبير

هل انتهت الخلافات؟.. رقص أحمد شوبير مع عصام الحضري في حفل زفاف مصطفى

مودي شلاطة

القناة: لن نبيع شلاطة بأقل من 100 مليون.. وهذه حقيقة مفاوضات الأهلي

خالد طلعت

تعليق غير متوقع من خالد طلعت على خروج صن داونز من دوري أبطال أفريقيا

ترشيحاتنا

تويوتا راف فور الهجينة

اختبار تصادم واحد يحرم تويوتا RAV4 2026 من جائزة السلامة الأمريكية

بي إم دبليو

إم دبليو تخطط لدمج شاشات وماسحات بصمات في مقابض أبواب السيارات

محمول

تفاصيل أحدث محمول من هونر العالمية

بالصور

ماء سلق المكرونة كنز لا تتخلصي منه .. 5 استخدامات مذهلة لا تعرفيها

لا تتخلصي من ماء سلق المكرونة.. استخدامات مفيدة في المطبخ
لا تتخلصي من ماء سلق المكرونة.. استخدامات مفيدة في المطبخ
لا تتخلصي من ماء سلق المكرونة.. استخدامات مفيدة في المطبخ

ماذا يحدث للجسم عند تناول البطاطا الحلوة بانتظام؟..7 فوائد مهمة للصحة

البطاطا
البطاطا
البطاطا

البانيه بيشرب زيت كتير؟.. أخطاء تجنبيها عند القلي أبرزها كثرة التقليب

البانيه بيشرب زيت كتير؟ أخطاء تجنبيها عند القلي
البانيه بيشرب زيت كتير؟ أخطاء تجنبيها عند القلي
البانيه بيشرب زيت كتير؟ أخطاء تجنبيها عند القلي

صلصة الطماطم حامضة؟.. حيل بسيطة لضبط المذاق أفضل من المحلات

صلصة الطماطم حامضة؟ حيل بسيطة لضبط مذاقها
صلصة الطماطم حامضة؟ حيل بسيطة لضبط مذاقها
صلصة الطماطم حامضة؟ حيل بسيطة لضبط مذاقها

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتب الصحفي عادل نصار

عادل نصار يكتب: قراءات في رسائل منتدى مصر 2026

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: محمد فوزي.. الرجل الذي سكن ذاكرتنا قبل أن نعرف اسمه

د. منال إمام ـ أستاذ أصول التربية والمستشار التربوي

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية السياحية.. من القوة الناعمة إلى خدمة المصلحة الوطنية

شريف علي سليمان

شريف سليمان يكتب: عفوًا سيادة الرئيس

د. نسرين حجاج

د. نسرين حجاج تكتب: مهرجان الموسيقى العربية 34.. ليلة انتصر فيها الوفاء لهاني شاكر على الغياب

المزيد