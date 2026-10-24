ترامب: ارتفاع أسعار الوقود ثمن قليل لمنع إيران من امتلاك سلاح نووي

اعتبر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الارتفاع في أسعار الوقود والنفط هو "ثمن بسيط"، أو "ثمن ضئيل" للغاية يجب دفعه في سبيل منع إيران من امتلاك سلاح نووي وحماية الأمن القومي.

وأكد ترامب، في تصريحات أدلي بها حلال تجمع بفلوريدا، مساء اليوم الجمعة، أن ارتفاع أسعار البنزين والوقود يعد أمرا مؤقتا وصغيرا، مقارنة بخطر حصول إيران على سلاح نووي.

وادعى الرئيس الأمريكي، أن إيران تبذل جهودا لرفع أسعار النفط قبل انتخابات التجديد النصفي للكونجرس الأمريكي.

وأضاف الرئيس ترامب أن الولايات المتحدة قد تنفذ عملية عسكرية أخرى ضد إيران.

من جهة أخرى، صرح الرئيس ترامب أن الولايات المتحدة ستتوجه للتعامل مع كوبا وتغيير الأوضاع أو التركيز عليها بعد الانتهاء من العمليات والملف في إيران.