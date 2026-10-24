قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إعصار تشامبي يجتاح تايوان.. قتيل و528 مصابا وانقطاع الكهرباء عن 288 ألف منزل
ترامب: ارتفاع أسعار الوقود ثمن قليل لمنع إيران من امتلاك سلاح نووي
تشكيل الزمالك المتوقع أمام الجيش الرواندي في دوري أبطال إفريقيا
أخبار توك شو | الوزراء: برنامج التحول الاقتصادي يٌحسن جودة حياة المواطنين .. لميس الحديدي : مصر تشعر بألم الأردن ..بكري : 3 سيناريوهات للحرب بين إسرائيل وإيران
فضل أذكار الصباح لتفريج الهموم.. 8 أرزاق وخيرات تتنزل عليك يوميا
أمير هشام يكشف مفاجآت في عقود أجانب الزمالك.. نسب إعادة البيع تثير الجدل
ترامب: سنتعامل مع كوبا في طريق عودتنا من الحرب مع إيران
التحالف : تدمير صاروخ باليستي أطلقته مليشيا الحوثي باتجاه الرياض
مدافع منتخب الجزائر على رادار الأهلي في يناير.. إعجاب كبير بقدرات اللاعب
موعد مباراة الزمالك والجيش الرواندي بدوري أبطال إفريقيا والقناة الناقلة
مقترح لتحويل العدادات الكودية إلى قانونية.. الشروط والفئات المستفيدة
لطلاب أولى ثانوي .. رابط منصة كيريو للبرمجة وخطوات التسجيل عليها
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

ترامب: ارتفاع أسعار الوقود ثمن قليل لمنع إيران من امتلاك سلاح نووي

الولايات المتحدة
الولايات المتحدة
أ ش أ

اعتبر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الارتفاع في أسعار الوقود والنفط هو "ثمن بسيط"، أو "ثمن ضئيل" للغاية يجب دفعه في سبيل منع إيران من امتلاك سلاح نووي وحماية الأمن القومي.

وأكد ترامب، في تصريحات أدلي بها حلال تجمع بفلوريدا، مساء اليوم الجمعة، أن ارتفاع أسعار البنزين والوقود يعد أمرا مؤقتا وصغيرا، مقارنة بخطر حصول إيران على سلاح نووي.

وادعى الرئيس الأمريكي، أن إيران تبذل جهودا لرفع أسعار النفط قبل انتخابات التجديد النصفي للكونجرس الأمريكي.

وأضاف الرئيس ترامب أن الولايات المتحدة قد تنفذ عملية عسكرية أخرى ضد إيران.

من جهة أخرى، صرح الرئيس ترامب أن الولايات المتحدة ستتوجه للتعامل مع كوبا وتغيير الأوضاع أو التركيز عليها بعد الانتهاء من العمليات والملف في إيران.

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أسعار الوقود

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مصطفي شوبير

ليلة العمر.. لقطات من حفل زفاف مصطفى شوبير حارس الأهلي

الحد الأدنى للمعاشات

زيادة الحد الأدنى للمعاشات رسميًا.. هتقبض كام أول يناير؟

صن داونز

مفاجأة مدوية في دوري أبطال أفريقيا.. ويليت الأنجولي يقصي صنداونز من دور الـ32

علي ماهر

إعلامي يكشف عن مدرب مصري مرشح لخلافة عموتة في الأهلي.. ما السبب؟

أمطار رعدية

الطقس غدا في مصر.. أمطار رعدية وظاهرة جوية خطرة تبدأ فجرًا

خالد الغندور

بعد خروج صنداونز.. رسالة عاجلة من خالد الغندور لـ لاعبي الزمالك

زفاف مصطفى شوبير

علقة موت ..رامز جلال يثير الجدل في زفاف مصطفى شوبير.. ماذا حدث؟

سعر الدولار اليوم

آخر تحديث.. سعر الدولار أمام الجنيه اليوم الجمعة 23 أكتوبر 2026

ترشيحاتنا

الجامعة العربية

الجامعة العربية ترفض اعتداءات الحوثي على مطار الملك فهد وحقل شيبة النفطي بالسعودية

جانب من اللقاء

مينا عطا: عمرو دياب ظاهرة فنية تستحق الدراسة وحبيت ألبومه بالكامل

جانب من اللقاء

الأوضاع كارثية في تعز.. عبد الملك اليوسفي يكشف تطورات الداخل اليمني

بالصور

ماء سلق المكرونة كنز لا تتخلصي منه .. 5 استخدامات مذهلة لا تعرفيها

لا تتخلصي من ماء سلق المكرونة.. استخدامات مفيدة في المطبخ
لا تتخلصي من ماء سلق المكرونة.. استخدامات مفيدة في المطبخ
لا تتخلصي من ماء سلق المكرونة.. استخدامات مفيدة في المطبخ

ماذا يحدث للجسم عند تناول البطاطا الحلوة بانتظام؟..7 فوائد مهمة للصحة

البطاطا
البطاطا
البطاطا

البانيه بيشرب زيت كتير؟.. أخطاء تجنبيها عند القلي أبرزها كثرة التقليب

البانيه بيشرب زيت كتير؟ أخطاء تجنبيها عند القلي
البانيه بيشرب زيت كتير؟ أخطاء تجنبيها عند القلي
البانيه بيشرب زيت كتير؟ أخطاء تجنبيها عند القلي

صلصة الطماطم حامضة؟.. حيل بسيطة لضبط المذاق أفضل من المحلات

صلصة الطماطم حامضة؟ حيل بسيطة لضبط مذاقها
صلصة الطماطم حامضة؟ حيل بسيطة لضبط مذاقها
صلصة الطماطم حامضة؟ حيل بسيطة لضبط مذاقها

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتب الصحفي عادل نصار

عادل نصار يكتب: قراءات في رسائل منتدى مصر 2026

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: محمد فوزي.. الرجل الذي سكن ذاكرتنا قبل أن نعرف اسمه

د. منال إمام ـ أستاذ أصول التربية والمستشار التربوي

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية السياحية.. من القوة الناعمة إلى خدمة المصلحة الوطنية

شريف علي سليمان

شريف سليمان يكتب: عفوًا سيادة الرئيس

د. نسرين حجاج

د. نسرين حجاج تكتب: مهرجان الموسيقى العربية 34.. ليلة انتصر فيها الوفاء لهاني شاكر على الغياب

المزيد