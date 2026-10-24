قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
هل نهى الرسول عن تربية القطط في المنزل؟.. لها 4 حقوق شرعية
نتنياهو: على إسرائيل أن تستعد لتوقف المساعدات العسكرية الأمريكية
قرارات جديدة.. أحمد سليمان يكشف كواليس الاجتماع المغلق في الزمالك
هل يجوز الجمع بين الصلوات في السفر؟.. أمين الفتوى يوضح الضوابط
أمريكا تُجلي دبلوماسيين من الشرق الأوسط سرًا.. وإسرائيل تضغط للهجوم على إيران
انقسام داخل الزمالك بشأن مصير المدير التنفيذي.. وقرار حاسم قريبا
5 غيابات تضرب الزمالك أمام الجيش الرواندي في دوري أبطال أفريقيا
الأوراق المطلوبة للتقدم لـ امتحانات الشهادة الإعدادية 2027
إعصار تشامبي يجتاح تايوان.. قتيل و528 مصابا وانقطاع الكهرباء عن 288 ألف منزل
ترامب: ارتفاع أسعار الوقود ثمن قليل لمنع إيران من امتلاك سلاح نووي
تشكيل الزمالك المتوقع أمام الجيش الرواندي في دوري أبطال إفريقيا
أخبار توك شو | الوزراء: برنامج التحول الاقتصادي يٌحسن جودة حياة المواطنين .. لميس الحديدي : مصر تشعر بألم الأردن ..بكري : 3 سيناريوهات للحرب بين إسرائيل وإيران
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

أمريكا تُجلي دبلوماسيين من الشرق الأوسط سرًا.. وإسرائيل تضغط للهجوم على إيران

نتنياهو - ترامب
نتنياهو - ترامب
إلهام عبد العزيز

تسارع الولايات المتحدة إلى إجلاء دبلوماسيين وأفراد أسرهم من بعثاتها في أنحاء الشرق الأوسط، في ظل المخاوف من تصعيد إقليمي جديد واحتمال استئناف الحرب على إيران.

حرب أمريكية إسرائيلية على إيران 


ووفقًا لتقرير بثته شبكة CNN ليل الجمعة-السبت، أصدرت الإدارة الأمريكية، إلى جانب قرار رسمي بإجلاء الموظفين غير الأساسيين وأفراد أسرهم من السعودية، تعليمات بتقليص أعداد العاملين في سفارات أخرى بالمنطقة بصورة سرية.


وفي الوقت نفسه، قال مسؤولون للشبكة إن إسرائيل تضغط على واشنطن لتقديم موعد استئناف الضربات على إيران، لكن جهودها لم تحقق نجاحًا حتى الآن.


وكشف موقع أكسيوس، في وقت سابق من ليل السبت، أن القرار بتقليص الوجود الدبلوماسي في المنطقة يستند أيضًا إلى معلومات استخباراتية تفيد بأن إيران كثفت بصورة ملحوظة جهودها لاستهداف دبلوماسيين ومسؤولين أمريكيين في الشرق الأوسط وخارجه.


ووفقًا لمذكرة استخباراتية أمريكية مؤرخة في 23 أكتوبر الجاري، حصل الموقع على نسخة منها، وصلت المخططات الإيرانية لاغتيال شخصيات أمريكية بالفعل إلى مراحل متقدمة.


وقال مسؤولون أمريكيون إن هذه المعلومات تمثل أحد أسباب قرار وزارة الخارجية تقليص أعداد العاملين في عدد من السفارات بالمنطقة.

وذكرت صحيفة نيويورك تايمز أن تحذيرًا رسميًا بشأن المخاوف من اغتيالات إيرانية تستهدف مسؤولين أمريكيين نُقل إلى وزير الخارجية ماركو روبيو.


وفي مذكرة من صفحة واحدة، وُجهت إلى روبيو، حذر رئيس الاستخبارات الوطنية الأمريكية، جاي كلايتون، من ضرورة إطلاع عدد أكبر من موظفي الحكومة الأمريكية على المعلومات الاستخباراتية المتعلقة بمخططات الاغتيال الإيرانية، بما يتجاوز المسؤولين المصرح لهم حاليًا بالاطلاع عليها.


ولا تحدد المذكرة، غير المصنفة سرية، هوية الأهداف المحتملة، أو الدول التي قد تُنفذ فيها الهجمات خارج الشرق الأوسط، أو طبيعة تلك العمليات.


ومع ذلك، أشارت المذكرة إلى أن المعلومات الاستخباراتية التي يستند إليها التحذير سبق نقلها إلى مسؤولين كبار في وزارة الخارجية.

ووفقًا لتقرير أكسيوس، أمرت وزارة الخارجية الأمريكية في وقت سابق من الأسبوع الجاري أفراد أسر الدبلوماسيين والموظفين غير الأساسيين بمغادرة السفارة الأمريكية في الرياض والقنصليتين الأمريكيتين في جدة والظهران بالسعودية.


وأمس، أمرت الوزارة أيضًا بتقليص عدد الموظفين الدبلوماسيين والعاملين الحكوميين في السفارات الأمريكية بالإمارات العربية المتحدة ولبنان وقطر والأردن.


وقال مسؤول أمريكي لموقع أكسيوس إن واشنطن قررت، بسبب تهديد هجمات الحوثيين والمخططات الإرهابية الإيرانية، تقليص وجودها والإبقاء على الموظفين الأساسيين فقط.


وفي السياق نفسه، أفادت CNN بإجراء تعديلات على أعداد العاملين في السفارتين الأمريكيتين بالبحرين والكويت أيضًا.

وفي ظل عمليات الإجلاء وتقليص الوجود الدبلوماسي، يظل احتمال شن حملة عسكرية جديدة ضد إيران قائمًا.


ووفقًا لتقرير CNN، تمارس إسرائيل ضغوطًا على إدارة ترامب لتقديم موعد استئناف الضربات ضد الجمهورية الإسلامية، لكن مساعيها لم تحقق نتائج حتى الآن.


وكان الرئيس الأمريكي قد أشار مؤخرًا إلى احتمال استئناف الضربات بعد انتخابات التجديد النصفي في الولايات المتحدة، بينما تخشى إسرائيل استمرار تعاظم القدرات الإيرانية واستئناف النشاط النووي.


ووفقًا لتقرير نشرته صحيفة نيويورك تايمز قبل يومين، وضعت القوات المسلحة الأمريكية والإسرائيلية بالفعل خططًا مفصلة لاستئناف الضربات على إيران بعد انتخابات التجديد النصفي.


وقال مسؤولون أمريكيون ومصادر مطلعة على المناقشات للصحيفة إن الاستعدادات لعملية عسكرية قصيرة ومكثفة تتقدم، وإنها قد تشمل استهداف المنشآت النووية ومنشآت الطاقة، إلى جانب منظومات الصواريخ والطائرات المسيّرة.


ومن بين التقديرات المطروحة أن هجومًا مكثفًا يستمر ثلاثة أيام قد يُلحق أضرارًا اقتصادية جسيمة بإيران، ويزيد الضغط عليها للعودة إلى طاولة المفاوضات.

ومع ذلك، شددت المصادر على أن الولايات المتحدة لم تتخذ بعد قرارًا بشن الهجوم.

نتنياهو ترامب الحرب على إيران الضربات الإيرانية علي الخليج

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الحد الأدنى للمعاشات

زيادة الحد الأدنى للمعاشات رسميًا.. هتقبض كام أول يناير؟

صن داونز

مفاجأة مدوية في دوري أبطال أفريقيا.. ويليت الأنجولي يقصي صنداونز من دور الـ32

علي ماهر

إعلامي يكشف عن مدرب مصري مرشح لخلافة عموتة في الأهلي.. ما السبب؟

أمطار رعدية

الطقس غدا في مصر.. أمطار رعدية وظاهرة جوية خطرة تبدأ فجرًا

زفاف مصطفى شوبير

علقة موت ..رامز جلال يثير الجدل في زفاف مصطفى شوبير.. ماذا حدث؟

خالد الغندور

بعد خروج صنداونز.. رسالة عاجلة من خالد الغندور لـ لاعبي الزمالك

المتهمين

الزوج اعتدى والطليق صوّر.. الأمن يكشف كواليس فيديو سيدة الإسماعيلية

سعر الدولار اليوم

آخر تحديث.. سعر الدولار أمام الجنيه اليوم الجمعة 23 أكتوبر 2026

ترشيحاتنا

تويوتا راف فور الهجينة

اختبار تصادم واحد يحرم تويوتا RAV4 2026 من جائزة السلامة الأمريكية

بي إم دبليو

إم دبليو تخطط لدمج شاشات وماسحات بصمات في مقابض أبواب السيارات

محمول

تفاصيل أحدث محمول من هونر العالمية

بالصور

ماء سلق المكرونة كنز لا تتخلصي منه .. 5 استخدامات مذهلة لا تعرفيها

لا تتخلصي من ماء سلق المكرونة.. استخدامات مفيدة في المطبخ
لا تتخلصي من ماء سلق المكرونة.. استخدامات مفيدة في المطبخ
لا تتخلصي من ماء سلق المكرونة.. استخدامات مفيدة في المطبخ

ماذا يحدث للجسم عند تناول البطاطا الحلوة بانتظام؟..7 فوائد مهمة للصحة

البطاطا
البطاطا
البطاطا

البانيه بيشرب زيت كتير؟.. أخطاء تجنبيها عند القلي أبرزها كثرة التقليب

البانيه بيشرب زيت كتير؟ أخطاء تجنبيها عند القلي
البانيه بيشرب زيت كتير؟ أخطاء تجنبيها عند القلي
البانيه بيشرب زيت كتير؟ أخطاء تجنبيها عند القلي

صلصة الطماطم حامضة؟.. حيل بسيطة لضبط المذاق أفضل من المحلات

صلصة الطماطم حامضة؟ حيل بسيطة لضبط مذاقها
صلصة الطماطم حامضة؟ حيل بسيطة لضبط مذاقها
صلصة الطماطم حامضة؟ حيل بسيطة لضبط مذاقها

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتب الصحفي عادل نصار

عادل نصار يكتب: قراءات في رسائل منتدى مصر 2026

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: محمد فوزي.. الرجل الذي سكن ذاكرتنا قبل أن نعرف اسمه

د. منال إمام ـ أستاذ أصول التربية والمستشار التربوي

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية السياحية.. من القوة الناعمة إلى خدمة المصلحة الوطنية

شريف علي سليمان

شريف سليمان يكتب: عفوًا سيادة الرئيس

د. نسرين حجاج

د. نسرين حجاج تكتب: مهرجان الموسيقى العربية 34.. ليلة انتصر فيها الوفاء لهاني شاكر على الغياب

المزيد