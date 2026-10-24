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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الحرس الثوري الإيراني يهدد واشنطن: إيران ستتحول إلى مسلخ لجنود أمريكا

الحرس الثوري الإيراني
الحرس الثوري الإيراني
إلهام عبد العزيز

وصف نائب قائد الحرس الثوري الإيراني للشؤون السياسية العميد يدالله جواني، التهديدات الأمريكية بتنفيذ عمليات برية ضد إيران بأنها خطوة محفوفة بالكثير لهم، وقال: إذا ارتكب العدو مثل هذا الخطأ، فستصبح إيران مسلخا لجنود قواته؛ من أي طريق أرادوا دخول البلاد.

الحرس الثوري الإيراني يهدد واشنطن 


وفي مقابلة مع وكالة أنباء فارس، أشار العميد جواني، إلى التهديدات المتعلقة بدخول القوات الأمريكية براً إلى إيران، قائلاً: "لم تنجح الخطة التي اتبعها العدو في حرب الاثني عشر يوماً وحرب الأربعين يوماً، وبعد فشلهم في تحقيق أهدافهم، هددوا بتنفيذ عملية برية".

وأضاف: خلال حرب الأربعين يوماً، دار الحديث أحياناً عن إنزال قوات على جزر استراتيجية، بما في ذلك جزيرتي خارك ولارك، فضلاً عن دخول قوات إلى بعض المناطق، لكن ذلك لم يحدث

وفي إشارة إلى تصريحات ترامب بشأن خطر دخول القوات البرية الأمريكية إلى إيران، قال العميد جواني: أعلن ترامب نفسه أن دخول القوات البرية الأمريكية قد يجعلها أهدافًا سهلة للإيرانيين، وأكد على ضرورة عدم الإقدام على مثل هذا العمل.

وأكد النائب السياسي للحرس الثوري أن القوات المسلحة للجمهورية الإسلامية الإيرانية مستعدة لمواجهة أي عمل محتمل، قائلاً:أعلنت قواتنا المسلحة استعدادها لأي نوع من العمليات، بل وتنتظر حتى يرتكب العدو خطأً استراتيجيًا؛ خطأً قد يعني دخول القوات البرية إلى الأراضي الإيرانية.

ورداً على سؤال حول المناطق التي ستدخلها القوات الأمريكية في حال قررت شن عملية برية، قال:إذا افترضنا أن القوات الأمريكية ترغب في دخول مضيق هرمز أو جزر مثل هنكام وقشم، فعليها أن تدرك أنها لم تتمكن حتى من الحفاظ على وجودها في القواعد التي خططت لإنشائها وحمايتها لسنوات.

وتابع العميد جواني: عندما تواجه القوات الأمريكية قيودًا في بعض المناطق والقواعد في الإقليم، كيف لها أن تدخل أرضًا مجهولة وتحافظ على وجودها فيها؟ في رأيي، هم يدركون أيضًا عواقب مثل هذا العمل، ما لم يرتكبوا خطأً فادحًا.

وأكد على العواقب المحتملة لمثل هذا القرار، وقال: إذا ارتكب العدو مثل هذا الخطأ، فستصبح إيران مسلخا للغزاة الأجانب؛ من أي طريق ارادوا ذلك.

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