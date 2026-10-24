أمريكيون يطالبون بإزالة أعلام إسرائيل من مخيم صيفي خشية إيذاء مشاعر الطلاب الفلسطينيين

طالب أولياء أمور طلاب بمدارس حكومية في ولاية كونيتيكت الأمريكية بإزالة الأعلام الإسرائيلية والأشرطة الصفراء التي ترمز إلى ذكرى المحتجزين الإسرائيليين من مخيم صيفي يهودي في ولاية ماساتشوستس، قبل تنظيم الرحلة الميدانية السنوية لطلاب الصف السادس، بدعوى أن وجود هذه الرموز قد يجرح مشاعر الطلاب الفلسطينيين الذين تضررت عائلاتهم جراء الحرب في قطاع غزة.

ويقع المخيم ضمن حركة آيزنر التابعة للحركة اليهودية الإصلاحية، التي تنظم أنشطة وبرامج تستضيف أيضًا مجموعات من المدارس غير اليهودية.

ورفضت إدارة المدرسة طلب تأجيل الرحلة الميدانية، مؤكدة أنها ستُجرى في موعدها المحدد، دون تضمين أي محتوى سياسي أو ديني.

وأوضحت إدارة المدرسة أن عددًا من الزينة والرموز الموجودة في المخيم تُزال عادةً عند استقبال مجموعات خارجية، لكنها لم تحدد ما إذا كانت الأعلام الإسرائيلية والأشرطة الصفراء ستُزال قبل زيارة الطلاب أم ستظل موجودة.