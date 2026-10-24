قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
زلزال بقوة 4.8 درجة يضرب مقاطعة كيميروفو الروسية
الزوج اعتدى والطليق صوّر.. الأمن يكشف كواليس فيديو سيدة الإسماعيلية
بعد خروج صنداونز.. رسالة عاجلة من خالد الغندور لـ لاعبي الزمالك
أسامة أبو حمد: منتدى مصر 2026 فرصة لإعادة رسم خريطة الاقتصاد المصري
قوات الاحتلال تقتحم 13 بلدة في الضفة الغربية وتعتقل عشرات الفلسطينيين
موعد غرة شهر جمادى الآخرة.. 48 يوماً لاستقبال شهر رجب
ضياء السيد: الأهلي بلا شخصية مع عموتة.. لم ينجح في وضع بصمته
متحدث الوزراء: برنامج اقتصادي وطني جديد من 2027 إلى 2030
زيادة الحد الأدنى للمعاشات رسميًا.. هتقبض كام أول يناير؟
بتصحي من النوم تعبانة؟.. 7 أسباب أهمها نقص بعض العناصر الغذائية
مبالغة في الحذر ورفض الأداء الهجومي .. كواليس جلسات مسئولي الأهلي مع عموتة
المركز الوطني للأعاصير بأمريكا يحذر من قوة وسرعة إعصار فانس
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

سامح شكري: لم يُنفذ شيء من خطة السلام في غزة.. والأوضاع الإنسانية صعبة

السفير سامح شكري
السفير سامح شكري
محمد كمال

حذر السفير سامح شكري، وزير الخارجية المصري السابق ورئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، من استمرار حالة الجمود في قطاع غزة، في ظل تراجع الاهتمام الدولي بالأوضاع الإنسانية والسياسية، مؤكدًا أن الشعب الفلسطيني لا يستطيع مواصلة العيش في ظل الظروف الصعبة التي يعاني منها القطاع.

تحذير من تراجع الاهتمام الدولي بغزة ويدعو لتحريك المسار السياسي

وقال شكري، خلال لقاء مع الإعلامية لميس الحديدي، مقدمة برنامج «الصورة» عبر قناة «النهار»، إن انشغال العالم بالتوترات العسكرية في منطقة الخليج والصراع الأمريكي الإيراني أدى إلى انتقال جانب من الاهتمام الإعلامي والسياسي بعيدًا عن القضية الفلسطينية، بالتزامن مع عدم حدوث تطورات ملموسة على الأرض في غزة.

وأوضح أن تراجع التغطية الإعلامية انعكس على الحراك السياسي المرتبط بتنفيذ خطة السلام المكونة من 20 نقطة، التي طرحها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب واعتمدها مجلس الأمن، مشيرًا إلى أنه لم يُنفذ شيء من الخطة، ولم يعد هناك تركيز دولي كافٍ على متابعة تنفيذها.

وأضاف شكري أن استمرار الوضع الراهن يفاقم التداعيات الإنسانية على الفلسطينيين، في وقت تتزايد فيه الاحتياجات مع اقتراب فصل الشتاء، مؤكدًا أن مصر تواصل تقديم المساعدات إلى الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة، انطلاقًا من مسؤوليتها تجاههم، واستمرارًا لجهودها في دعم الشعب الفلسطيني.

ولفت رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب إلى عودة ظهور الأوضاع في غزة والضفة الغربية في التغطية الإعلامية خلال الفترة الأخيرة، بما يشمل ممارسات المستوطنين والمواقف العدائية التي يتعرض لها الفلسطينيون، مشيرًا إلى امتداد هذا الاهتمام إلى الحراك الشعبي وأوساط سياسية متعددة.

وأشار شكري إلى أن القضية الفلسطينية أصبحت حاضرة بصورة لافتة في خطابات بعض التيارات التقدمية خلال الانتخابات الأمريكية، معتبرًا أن ذلك يعكس تطورًا في مستوى حضور القضية ضمن النقاش السياسي الأمريكي، رغم انشغال المنطقة والعالم بالصراعات الإقليمية.

وشدد شكري على ضرورة تحريك المسار السياسي والإنساني، وعدم ترك القضية الفلسطينية رهينة للتطورات العسكرية في المنطقة، مؤكدًا أن استمرار الجمود في غزة يترك آثارًا بالغة على الأوضاع الإنسانية، وأن معالجة الأزمة تتطلب استعادة الاهتمام الدولي بالقضية الفلسطينية ومتابعة تنفيذ الالتزامات المرتبطة بخطة السلام.

سامح شكري القضية الفلسطينية قطاع غزة السلام

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

نزل 300 جنيه في يوم.. تراجع سعر الجنيه الذهب وعيار 21 يخالف التوقعات

تأخير الساعة

الساعة 12 هترجع 11 مساء.. تأخير الساعة وبدء التوقيت الشتوي يوم الجمعة رسميًا

إعادة الاختبار الرياضي للمستبعدين

مسابقة 30 ألف معلم الدفعة الخامسة.. موعد وشروط إعادة الاختبار الرياضي للمستبعدين والفئات المستحقة

مصطفي شوبير

ليلة العمر.. لقطات من حفل زفاف مصطفى شوبير حارس الأهلي

مبابي ولامين يامال

الكلاسيكو على صفيح ساخن.. أزمات تهدد برشلونة أمام ريال مدريد

محمد صلاح وهالاند

محمد صلاح يكتب فصلا جديدا في أوروبا.. هدف طرابزون يضع هالاند خلفه ويقربه من أساطير القارة

أسعار الذهب اليوم

رغم تراجع الأونصة عالميا.. أسعار الذهب تعاود الارتفاع بمنتصف تعاملات الجمعة

سعر الدولار اليوم

وصل كام النهاردة؟.. آخر تحديث لـ سعر الدولار اليوم الجمعة 23-10-2026

ترشيحاتنا

الجامعة العربية

الجامعة العربية ترفض اعتداءات الحوثي على مطار الملك فهد وحقل شيبة النفطي بالسعودية

جانب من اللقاء

مينا عطا: عمرو دياب ظاهرة فنية تستحق الدراسة وحبيت ألبومه بالكامل

جانب من اللقاء

الأوضاع كارثية في تعز.. عبد الملك اليوسفي يكشف تطورات الداخل اليمني

بالصور

بتصحي من النوم تعبانة؟.. 7 أسباب أهمها نقص بعض العناصر الغذائية

بتصحي من النوم تعبانة رغم إنك نمتي كويس؟
بتصحي من النوم تعبانة رغم إنك نمتي كويس؟
بتصحي من النوم تعبانة رغم إنك نمتي كويس؟

عينيك بترف باستمرار؟.. 7 أسباب شائعة منها كثرة استخدام الهاتف والكمبيوتر

عينيك بترف باستمرار؟ أسباب شائعة لا تتجاهليها
عينيك بترف باستمرار؟ أسباب شائعة لا تتجاهليها
عينيك بترف باستمرار؟ أسباب شائعة لا تتجاهليها

حظك اليوم السبت 24 أكتوبر 2026.. توقعات الأبراج مهنيًا وعاطفيًا وصحيًا

حظك اليوم السبت 24 أكتوبر 2026
حظك اليوم السبت 24 أكتوبر 2026
حظك اليوم السبت 24 أكتوبر 2026

برج الحمل حظك اليوم السبت 24 أكتوبر 2026.. تمهل قبل اتخاذ القرارات

برج الحمل حظك اليوم السبت 24 أكتوبر 2026
برج الحمل حظك اليوم السبت 24 أكتوبر 2026
برج الحمل حظك اليوم السبت 24 أكتوبر 2026

فيديو

وزير الدفاع يشهد إجراءات تفتيش الحرب لأحد تشكيلات المنطقة الشمالية العسكرية

وزير الدفاع يشهد إجراءات تفتيش الحرب لأحد تشكيلات المنطقة الشمالية العسكرية.. فيديو وصور

وزير الدفاع يشهد إجراءات تفتيش الحرب لأحد تشكيلات المنطقة الشمالية العسكرية

وزير الدفاع: المنطقة تشهد متغيرات متسارعة.. وحماية حدود الدولة مهمة مقدسة لمقاتلي القوات المسلحة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتب الصحفي عادل نصار

عادل نصار يكتب: قراءات في رسائل منتدى مصر 2026

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: محمد فوزي.. الرجل الذي سكن ذاكرتنا قبل أن نعرف اسمه

د. منال إمام ـ أستاذ أصول التربية والمستشار التربوي

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية السياحية.. من القوة الناعمة إلى خدمة المصلحة الوطنية

شريف علي سليمان

شريف سليمان يكتب: عفوًا سيادة الرئيس

د. نسرين حجاج

د. نسرين حجاج تكتب: مهرجان الموسيقى العربية 34.. ليلة انتصر فيها الوفاء لهاني شاكر على الغياب

المزيد