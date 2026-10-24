سامح شكري: لم يُنفذ شيء من خطة السلام في غزة.. والأوضاع الإنسانية صعبة

حذر السفير سامح شكري، وزير الخارجية المصري السابق ورئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، من استمرار حالة الجمود في قطاع غزة، في ظل تراجع الاهتمام الدولي بالأوضاع الإنسانية والسياسية، مؤكدًا أن الشعب الفلسطيني لا يستطيع مواصلة العيش في ظل الظروف الصعبة التي يعاني منها القطاع.

تحذير من تراجع الاهتمام الدولي بغزة ويدعو لتحريك المسار السياسي

وقال شكري، خلال لقاء مع الإعلامية لميس الحديدي، مقدمة برنامج «الصورة» عبر قناة «النهار»، إن انشغال العالم بالتوترات العسكرية في منطقة الخليج والصراع الأمريكي الإيراني أدى إلى انتقال جانب من الاهتمام الإعلامي والسياسي بعيدًا عن القضية الفلسطينية، بالتزامن مع عدم حدوث تطورات ملموسة على الأرض في غزة.

وأوضح أن تراجع التغطية الإعلامية انعكس على الحراك السياسي المرتبط بتنفيذ خطة السلام المكونة من 20 نقطة، التي طرحها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب واعتمدها مجلس الأمن، مشيرًا إلى أنه لم يُنفذ شيء من الخطة، ولم يعد هناك تركيز دولي كافٍ على متابعة تنفيذها.

وأضاف شكري أن استمرار الوضع الراهن يفاقم التداعيات الإنسانية على الفلسطينيين، في وقت تتزايد فيه الاحتياجات مع اقتراب فصل الشتاء، مؤكدًا أن مصر تواصل تقديم المساعدات إلى الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة، انطلاقًا من مسؤوليتها تجاههم، واستمرارًا لجهودها في دعم الشعب الفلسطيني.

ولفت رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب إلى عودة ظهور الأوضاع في غزة والضفة الغربية في التغطية الإعلامية خلال الفترة الأخيرة، بما يشمل ممارسات المستوطنين والمواقف العدائية التي يتعرض لها الفلسطينيون، مشيرًا إلى امتداد هذا الاهتمام إلى الحراك الشعبي وأوساط سياسية متعددة.

وأشار شكري إلى أن القضية الفلسطينية أصبحت حاضرة بصورة لافتة في خطابات بعض التيارات التقدمية خلال الانتخابات الأمريكية، معتبرًا أن ذلك يعكس تطورًا في مستوى حضور القضية ضمن النقاش السياسي الأمريكي، رغم انشغال المنطقة والعالم بالصراعات الإقليمية.

وشدد شكري على ضرورة تحريك المسار السياسي والإنساني، وعدم ترك القضية الفلسطينية رهينة للتطورات العسكرية في المنطقة، مؤكدًا أن استمرار الجمود في غزة يترك آثارًا بالغة على الأوضاع الإنسانية، وأن معالجة الأزمة تتطلب استعادة الاهتمام الدولي بالقضية الفلسطينية ومتابعة تنفيذ الالتزامات المرتبطة بخطة السلام.