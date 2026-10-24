نتنياهو : إسرائيل تدعم الأرجنتين في خلافها مع بريطانيا بشأن جزر فوكلاند

كشفت صحيفة «التلغراف» البريطانية أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قرر تغيير الموقف الإسرائيلي الرسمي بشأن النزاع على السيادة على جزر فوكلاند، والتوجه نحو دعم المطالب الأرجنتينية في مواجهة بريطانيا.

وبحسب التقرير، أصدر نتنياهو تعليمات للدبلوماسيين الإسرائيليين بتبني موقف أقرب إلى موقف الأرجنتين، بما يشمل الدعوة إلى إجراء محادثات مباشرة بشأن مستقبل الجزر، والإقرار بالروابط التاريخية التي تربط الأرجنتين بها.

ويأتي التحرك الإسرائيلي في ظل توتر العلاقات بين تل أبيب ولندن، على خلفية الإجراءات البريطانية المتعلقة بفرض عقوبات اقتصادية على المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية، وهو ما أثار انتقادات من مسؤولين إسرائيليين.

كما يرتبط التقارب المحتمل بالمواقف بالعلاقات الوثيقة بين نتنياهو والرئيس الأرجنتيني خافيير ميلي، الذي يواصل المطالبة بسيادة بلاده على جزر فوكلاند، التي تُعرف في الأرجنتين باسم «مالفيناس».

وتتنازع الأرجنتين وبريطانيا السيادة على الأرخبيل الواقع في جنوب المحيط الأطلسي، والذي تديره لندن باعتباره إقليمًا بريطانيًا وراء البحار، فيما خاض البلدان حربًا للسيطرة عليه عام 1982.