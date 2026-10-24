نتنياهو يهدد السلطة الفلسطينية: مفاجأة كبيرة جدا تنتظركم

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن «مفاجأة كبيرة جدًا» تنتظر السلطة الفلسطينية، ملوحا باتخاذ خطوات لم يكشف عن طبيعتها، في تصريحات جاءت على خلفية التصعيد الأمني في الضفة الغربية المحتلة.

وأضاف نتنياهو، خلال مقابلة مع قناة «i24NEWS» الإسرائيلية، أنه يعتزم التعامل مع ما وصفه بالتهديد الذي تمثله السلطة الفلسطينية، باستخدام وسائل فضّل عدم الإعلان عنها، مشيرًا إلى أنه يعتمد نهج المفاجأة، بحيث ينفذ خطواته أولًا ثم يكشف عنها لاحقا.

وتأتي التصريحات عقب هجوم قرب الخليل أسفر عن مقتل جنديين إسرائيليين، وهو ما دفع نتنياهو إلى التلويح برد عسكري واسع، والتحدث عن توسيع العمليات الإسرائيلية في المدينة وملاحقة ما وصفه بالبنية التحتية للمسلحين.

وجدد نتنياهو رفضه إقامة دولة فلسطينية، مؤكدًا أن منع قيامها يمثل أحد أهدافه السياسية، كما تحدث عن إمكانية توسيع اتفاقيات أبراهام للتطبيع مع دول عربية أخرى.

ولم يعلن نتنياهو تفاصيل «المفاجأة» التي توعد بها السلطة الفلسطينية، أو طبيعة الإجراءات التي قد تتخذها حكومته خلال الفترة المقبلة.