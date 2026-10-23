نتنياهو يخشى حصارا ماليا لإسرائيل: العقوبات قد تضرب البنوك.. والدعم الأمريكي مستقبله مجهول

حذّر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من احتمال امتداد العقوبات الاقتصادية التي فرضتها بعض الدول الغربية على إسرائيل إلى النظام المصرفي، داعيًا إلى الاستعداد لبناء منظومة اقتصادية قادرة على تجاوز العقوبات، ومشيرًا إلى تقنية «البلوك تشين» باعتبارها أحد البدائل المحتملة.

وقال نتنياهو، في مقابلة مع قناة الاقتصاد الإسرائيلية، إنه يشعر بالقلق من احتمال انتقال العقوبات المفروضة على إسرائيل إلى القطاع المصرفي، مؤكدًا ضرورة الاستعداد لهذا السيناريو.

وأضاف: «يجب أن نفهم أنه قد تكون هناك عقوبات، وعقوبات مصرفية أيضًا. علينا الاستعداد لاقتصاد يتجاوز العقوبات».

وعندما سُئل عما إذا كان يقصد استخدام تقنية «البلوك تشين» بديلًا محتملًا، أجاب نتنياهو بالإيجاب، في إشارة إلى إمكانية الاستعانة بالتقنيات الرقمية في مواجهة القيود الاقتصادية والمالية المحتملة.

وفي سياق متصل، تطرق نتنياهو إلى المساعدات الأمريكية المقدمة للمؤسسة الأمنية الإسرائيلية، قائلًا: «لقد انتهى الأمر، إنها مسألة وقت فقط. أمريكا تغيرت».

وتعكس تصريحات نتنياهو مخاوف إسرائيلية من اتساع نطاق الضغوط الاقتصادية الغربية، واحتمال تأثيرها على العلاقات المصرفية والتمويلية، في وقت تبرز فيه تساؤلات بشأن مستقبل الدعم الأمريكي لإسرائيل وانعكاس أي تغييرات فيه على قدراتها الأمنية والاقتصادية.