نتنياهو يتوعد بتدمير حي فلسطيني في الخليل وإخلاء سكانه.. ماذا حدث؟

أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل جنديين وإصابة 3 آخرين في هجوم إطلاق نار استهدف قواته قرب مدينة الخليل جنوبي الضفة الغربية، فيما توعد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بتنفيذ عملية عسكرية واسعة داخل الحي الذي انطلق منه منفذَا الهجوم.

تفاصيل الهجوم قرب الخليل

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي إن الرقيب رون يوناتان رويتمان، البالغ من العمر 23 عامًا، والرقيب يوفال شاي سويلام، 20 عامًا، قُتلا خلال الهجوم الذي وقع عند مفترق يهودا على الطريق رقم 35، بالقرب من الخليل.

وأوضح أن الجنديين كانا يخدمان في كتيبة «آري» التابعة لقيادة الجبهة الداخلية الإسرائيلية، مشيرًا إلى أن المصابين الثلاثة الآخرين جنود، وأن حالتهم الصحية مستقرة.

وبحسب الرواية الإسرائيلية، وصل مسلحان فلسطينيان إلى موقع الهجوم داخل مركبة، ثم ترجلا منها وفتحا النار على القوات الموجودة في المكان، ما أدى إلى اندلاع اشتباكات استمرت أكثر من 20 دقيقة، قبل أن تتمكن القوات الإسرائيلية من محاصرتهما وقتلهما.

وأضافت التقارير الإسرائيلية أن القوات عثرت داخل مركبة المنفذين على كمية كبيرة من الذخيرة، فيما لا تزال التحقيقات جارية لتحديد ما إذا كان الهجوم مرتبطًا بجهة خارجية أم نُفذ بمبادرة محلية.

نتنياهو يتوعد بتدمير حي في الخليل

وفي أعقاب الهجوم، وصل نتنياهو إلى موقع الحادث برفقة وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، وتوعد باتخاذ إجراءات عسكرية واسعة داخل الحي الذي انطلق منه المنفذان.

وقال نتنياهو إن إسرائيل ستعمل على تغيير المنطقة بصورة جذرية، مشيرًا إلى اعتزامها إخلاء السكان وتفتيش المنازل واحدًا تلو الآخر، إلى جانب مصادرة الأسلحة وتدمير ما وصفه بالبنية التحتية للإرهاب.

وتأتي هذه التصريحات في ظل تصعيد الإجراءات العسكرية الإسرائيلية في الضفة الغربية، وسط مخاوف من اتساع نطاق العمليات وانعكاساتها على السكان الفلسطينيين.

تشديد الإجراءات الأمنية في الضفة الغربية

وعقب الهجوم، فرضت القوات الإسرائيلية طوقًا أمنيًا على مدينتي الخليل وحلحول، ومنعت الدخول والخروج منهما، كما بدأت تنفيذ عمليات تمشيط واسعة وإجراءات هندسية في المناطق المرتبطة بالمنفذين.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن قوات الأمن شرعت في تحديد منازل المنفذين، حُمودة الجعبة وفراس الجعبة، وكلاهما يبلغ من العمر 27 عامًا وينحدران من الخليل، تمهيدًا لاتخاذ إجراءات إضافية، مع دراسة احتمال وجود أشخاص آخرين على صلة بالهجوم.

كما امتدت حالة التأهب إلى مناطق أخرى في الضفة الغربية، من بينها جنين ونابلس وأريحا، ضمن إجراءات قالت السلطات الإسرائيلية إنها تستهدف منع وقوع هجمات جديدة.