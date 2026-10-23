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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

نتنياهو: سندمر حي الخليل بعد استهداف جنودنا في الكمين

بنيامين نتنياهو- رئيس الوزراء الإسرائيلي
بنيامين نتنياهو- رئيس الوزراء الإسرائيلي
خاطر عبادة

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال زيارة لمدينة الخليل في الضفة الغربية برفقة وزير دفاع الاحتلال يسرائيل كاتس، إن إسرائيل "ستدمر" حي الخليل الذي ينتمي إليه المسلحون الذين نفذوا هجوم إطلاق النار اليوم في الضفة الغربية.

وأضاف نتنياهو في مقطع فيديو نشره مكتبه: "أولاً وقبل كل شيء، سنعمل على تدمير هذا المكان، وتغييره بالكامل. لكننا سنفعل شيئاً لم يُفعل من قبل: سنطبق النموذج الناجح والحازم الذي استخدمناه في مخيمات اللاجئين، والتي هي في الأساس معاقل للإرهابيين".

إخلاء جميع السكان

وفي جميع أنحاء الضفة الغربية، وفي أعقاب هجوم حماس في 7 أكتوبر 2023، قام جيش الاحتلال الإسرائيلي بإخلاء السكان من مخيمات اللاجئين التي كانت تنشط فيها الجماعات الفلسطينية، وفقا لصحيفة تايمز أوف إسرائيل.

وتابع نتنياهو قائلاً: "هذا بالضبط ما سنفعله هنا، في الحي الذي انطلق منه الإرهابيون في الخليل. سنقوم بإجلاء السكان، وسندخل من منزل إلى منزل، وسنزيل الأسلحة من هناك أيضاً، وسنتعامل مع جميع البنية التحتية الإرهابية وندمرها".

وأكد نتنياهو أن إسرائيل ستزيل أيضاً المنازل التي بنيت بدون تراخيص على طول الطرق في الضفة الغربية، مشيراً إلى "تهديد للقوات".

عملية كبيرة في الضفة الغربية

وأضاف نتنياهو أن لدى الجيش الإسرائيلي خططاً لتنفيذ عملية كبيرة في الضفة الغربية، وهي الأكبر منذ أن احتلت إسرائيل المنطقة عام 1967: "الجيش الإسرائيلي مستعد لتنفيذها، وسنحدد التوقيت، لكنها قادمة لا محالة".

وفي معرض حديثه عن "المستوطنين الأبطال" في إسرائيل قبل أيام من الانتخابات العامة، قال نتنياهو إنهم "نموذج لشعب إسرائيل؛ أنتم نموذج لدولة إسرائيل".

فيما أشار كاتس إلى أن هجوم اليوم كان جزءاً مما كان هو ونتنياهو يحذران منه في الأسابيع الأخيرة.

وأضاف: المحور الشيعي الإيراني ووكلائه، وكذلك محور الإخوان المسلمين، يخططون لتنفيذ هجمات وهجمات إرهابية ضد جنود الجيش الإسرائيلي والمدنيين الإسرائيليين من أجل تخريب الانتخابات المقبلة في إسرائيل والتأثير عليها".

نتنياهو إسرائيل هجوم الخليل الضفة الغربية

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