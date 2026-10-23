بعد عملية الخليل.. نتنياهو يغلق الضفة الغربية أمام الدخول والخروج

دعا رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو إلى فرض طوق أمني على مدينة الخليل، وبإغلاق الضفة الغربية بالكامل أمام الدخول والخروج بدءاً من صباح الجمعة.

جاء ذلك في أعقاب إصابة خمسة أشخاص في هجوم "مسلح " وقع في مدينة الخليل.

ونقلت ويائل إعلام عبرية عن نتنياهو القول : "لقد أصدرت تعليماتي للجيش الإسرائيلي وقوات الأمن بفرض إغلاق فوري على مدينة الخليل، والاستعداد لفرض إغلاق شامل على منطقة يهودا والسامرة (الضفة الغربية) بأكملها، بدءاً من اليوم"، أن الجيش سيشن حملة اعتقالات واسعة النطاق.

وتابع نتنياهو: "سنلاحق عناصر حركة حماس ومن يرسلونهم، أينما كانوا وفي أي وقت. لا مكان لكم للاختباء".

وكان جيش الاحتلال صباح اليوم أعلن عن مقتل اثنين من "إثنين من عناصر المقاومة" الضالعين في هجوم الخليل والذي أسفر عن 16 من جيش الاحتلال.

وختم جيش الاحتلال قائلا: بينما لا تزال عمليات البحث جارية عن آخرين محتملين.