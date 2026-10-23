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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

بعد عملية الخليل .. زامير : تحركات الجنود حالت دون وقوع هجوم أكثر خطورة

زامير
زامير
محمود نوفل

وصف رئيس أركان جيش الاحتلال إيال زامير عملية الخليل بأنه  كان هجوماً خطيراً. 

وقال زامير في تصريحات له : وقد حالت التحركات السريعة للجنود دون وقوع هجوم أكثر خطورة، ومنعت إلحاق المزيد من الأذى بالمدنيين وقوات الأمن. 

وأضاف : كما عُثر على كمية كبيرة من الذخيرة داخل المركبة التي استخدمها عناصر المقاومة للوصول إلى موقع الهجوم، وهي ذخيرة كانت مخصصة لتنفيذ هجوم على نطاق أوسع.

ومنذ قليل ؛ أعلن الجيش الإسرائيلي صباح الجمعة عن إصابة خمسة أشخاص في هجوم وقع بالقرب من مدينة الخليل.

وذكر الجيش أنه تم القضاء على اثنين من منفذي الهجوم، بينما لا تزال عمليات البحث جارية عن أي متورطين آخرين محتملين.

فيما ذكرت منظمة "نجمة داوود الحمراء" أن خمسة أشخاص أصيبوا في الهجوم؛ اثنان منهم في حالة حرجة، وواحد في حالة متوسطة، واثنان في حالة طفيفة. وقد نُقل المصابون بجروح طفيفة ومتوسطة إلى المستشفى.

وذكر الجيش الإسرائيلي أنه عقب الهجوم، فُرض إغلاق على مدينة الخليل، كما أُغلقت عدة قرى محيطة بها. وفي وقت لاحق، قام الجيش أيضاً بإغلاق الطريق السريع رقم 35 في كلا الاتجاهين.

جيش الاحتلال إيال زامير مدينة الخليل نجمة داوود

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