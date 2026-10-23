عرضت فضائية القاهرة الإخبارية خبرا عاجلا، حيث أعلن جيش الاحتلال فرض طوق أمني على عدد من القرى في الخليل.

وأوضح جيش الاحتلال، أن عمليات التمشيط تتواصل في الخليل بحثا عن منفذ إطلاق النار.

وأضاف: تم الدفع بقوات كبيرة إلى موقع عملية إطلاق النار في الخليل.

وفي سياق آخر، قال العميد عادل المشموشي، الخبير العسكري والاستراتيجي، إن التحقيقات في قضية شحنة المتفجرات المرتبطة بحزب الله قد تشهد مزيداً من التصعيد مع مرور الوقت، في ظل اتساع التباين بين مواقف السلطات اللبنانية الرسمية ومواقف الحزب، معتبراً أن هذا الخلاف يعكس تبايناً في الرؤى بشأن التعامل مع التطورات الأمنية والسياسية في لبنان.