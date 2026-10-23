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الاحتلال: فرض طوق أمني على عدد من القرى في الخليل
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

الاحتلال: فرض طوق أمني على عدد من القرى في الخليل

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
إسراء صبري

عرضت فضائية القاهرة الإخبارية خبرا عاجلا، حيث أعلن جيش الاحتلال فرض طوق أمني على عدد من القرى في الخليل.

وأوضح جيش الاحتلال، أن عمليات التمشيط تتواصل في الخليل بحثا عن منفذ إطلاق النار.

وأضاف: تم الدفع بقوات كبيرة إلى موقع عملية إطلاق النار في الخليل.

وفي سياق آخر، قال العميد عادل المشموشي، الخبير العسكري والاستراتيجي، إن التحقيقات في قضية شحنة المتفجرات المرتبطة بحزب الله قد تشهد مزيداً من التصعيد مع مرور الوقت، في ظل اتساع التباين بين مواقف السلطات اللبنانية الرسمية ومواقف الحزب، معتبراً أن هذا الخلاف يعكس تبايناً في الرؤى بشأن التعامل مع التطورات الأمنية والسياسية في لبنان.

القاهرة الإخبارية الاحتلال جيش الاحتلال الخليل

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