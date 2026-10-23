إعلام الاحتلال: مقتل شخصين عقب تنفيذهما عملية إطلاق النار قرب الخليل

عرضت فضائية القاهرة الإخبارية خبرا عاجلا حيث أوضح إعلام إسرائيلي، أن جيش الاحتلال أعلن مقتل شخصين عقب تنفيذهما عملية إطلاق النار قرب الخليل.

ولفت إلى أن إطلاق النار في الخليل استهدف كتيبة احتياط تابعة للجبهة الداخلية الإسرائيلية.

وفي سياق آخر، قال العميد عادل المشموشي، الخبير العسكري والاستراتيجي، إن التحقيقات في قضية شحنة المتفجرات المرتبطة بحزب الله قد تشهد مزيداً من التصعيد مع مرور الوقت، في ظل اتساع التباين بين مواقف السلطات اللبنانية الرسمية ومواقف الحزب، معتبراً أن هذا الخلاف يعكس تبايناً في الرؤى بشأن التعامل مع التطورات الأمنية والسياسية في لبنان