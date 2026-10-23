إعلام عبري: إسرائيل تستعد لجولة قتال جديدة مع حزب الله

نقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن مصدر أمني، أن الجيش الاحتلال الإسرائيلي يستعد لجولة قتال جديدة مع حزب الله اللبناني.

الحرب الإسرائيلية على لبنان

وفي سياق متصل، قال العميد عادل المشموشي، الخبير العسكري والاستراتيجي، إن التحقيقات في قضية شحنة المتفجرات المرتبطة بحزب الله قد تشهد مزيداً من التصعيد مع مرور الوقت، في ظل اتساع التباين بين مواقف السلطات اللبنانية الرسمية ومواقف الحزب، معتبراً أن هذا الخلاف يعكس تبايناً في الرؤى بشأن التعامل مع التطورات الأمنية والسياسية في لبنان.

وأضاف المشموشي، في تصريحات لقناة القاهرة الإخبارية، أن موقف رئيس الحكومة اللبنانية يبدو الأكثر وضوحاً وجرأة بين المسؤولين الرسميين في التعامل مع القضية، مشيراً إلى إصرار حزب القوات اللبنانية على إحالة ملف ضبط شحنة المتفجرات القادمة من منطقة البقاع إلى بيروت إلى المجلس العدلي، رغم ما أثاره هذا التوجه من اعتراضات لدى حزب الله، وفق تقديره