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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

بعد عملية الخليل .. بن غفير يطالب بتفكيك السلطة الفلسطينية ونزع سلاحها

ارشيفي
ارشيفي
محمود نوفل

قال وزير الأمن المتطرف في حكومة الاحتلال وإيتمير بن غفير معقبًا على عملية الخليل: "يجب أن لا ننتظر سابع من أكتوبر آخر انطلاقًا من الضفة الغربية، الصراع القادم سيندلع من هناك وعلينا التحرك قبل فوات الأوان، يجب علينا تفكيك السلطة الفلسطينية، ونزع سلاحها، والقضاء التام على البنية التحتية ".

ومنذ قليل ؛ أعلن الإسعاف الإسرائيلي ارتفاع عدد المصابين في تبادل إطلاق النار في الخليل إلى 6.

ومنذ قليل ؛ ذكرت تقارير عبرية نقلا عن جيش الاحتلال بأنه تم إطلاق نار صباح اليوم قرب مفترق يهودا جنوب شرق الخليل، أو قرب برج عسكري بمستوطنة تيلم.

وذكرت التقارير أن إطلاق النار استهدف قوات كتيبة احتياط تابعة لقيادة الجبهة الداخلية.

وأكدت التقارير كذلك بأن جيش الاحتلال قام على الفور بملاحقة المنفذين وقتلهما بعد فرارهما.

كما تم فرض حواجز وتمشيط في المنطقة.

بن غفير الضفة الغربية السلطة الفلسطينية عملية الخليل

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