نتنياهو: علينا الاستعداد لمرحلة يتغير فيها الدعم الأمريكي لإسرائيل

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إنه يتعين على إسرائيل الاستعداد لمرحلة قد يشهد فيها الدعم الأمريكي لها تغيرات، في ظل مخاوف متزايدة بشأن مستقبل العلاقات مع واشنطن وتراجع التأييد لإسرائيل داخل الولايات المتحدة.

وتأتي تصريحات نتنياهو في وقت تتزايد فيه النقاشات داخل إسرائيل بشأن ضرورة تعزيز الاعتماد على القدرات الذاتية، والاستعداد لاحتمال تغير المواقف السياسية الأمريكية، خاصة مع اقتراب الاستحقاقات الانتخابية وتبدل توجهات الإدارات الأمريكية.

وكان نتنياهو حذر، في تصريحات سابقة خلال عرض عقيدته الأمنية، من احتمال وصول رئيس أمريكي يتبنى موقفًا معاديًا لإسرائيل خلال السنوات المقبلة، مشيرًا إلى أهمية استثمار الفترة المتبقية من ولاية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتعزيز العلاقات مع دول المنطقة ودول أخرى، من بينها الهند.

كما أعلن نتنياهو في مايو الماضي رغبته في تقليص اعتماد إسرائيل على المساعدات العسكرية الأمريكية، وصولًا إلى إنهاء المكون المالي منها خلال عقد، في ظل تراجع التأييد لإسرائيل لدى قطاعات من الرأي العام الأمريكي وأعضاء في الكونجرس منذ اندلاع الحرب في قطاع غزة عام 2023.

وتعكس هذه التصريحات توجهًا إسرائيليًا نحو الاستعداد لاحتمالات تغير طبيعة الدعم الأمريكي مستقبلًا، مع السعي إلى تنويع الشراكات الدولية وتعزيز القدرات العسكرية والاقتصادية الذاتية.