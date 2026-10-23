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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

القوات المسلحة اليمنية تعلن تنفيذ 1392 عملية استهداف خلال 24 ساعة

اليمن
اليمن
القسم الخارجي

أعلنت القوات المسلحة اليمنية تنفيذ 1392 عملية استهداف خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، ضمن عملية «فجر اليمن»، مؤكدة أن العمليات أسفرت، وفق حصيلة ميدانية أولية، عن تحييد نحو 620 عنصرًا من الفصائل المسلحة، وتدمير وإعطاب قرابة 190 آلية ومدرعة ووسيلة نقل وقطعة سلاح، بحسب ما أورده موقع قناة بلقيس، اليوم الجمعة. 

وقال الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة اليمنية، العقيد الركن ماجد النزيلي، إن العمليات العسكرية تواصلت على امتداد جبهات القتال، وشملت إغارات برية وهجمات أرضية وضربات جوية ونيرانية مركزة، استهدفت تجمعات المقاتلين وتعزيزاتهم وتحركات القيادات الميدانية ومصادر النيران، إلى جانب التحصينات والخنادق والآليات المدرعة ووسائل نقل الأفراد ومواقع الأسلحة الثقيلة والمتوسطة.

وأوضح النزيلي أن العمليات، وفق التصريحات العسكرية، استهدفت الحد من قدرة القوات المنافسة على تعزيز مواقعها والإمداد والمناورة بين محاور القتال، مشيرًا إلى أن الضربات أدت إلى تفكيك تجمعات وإرباك التحركات الميدانية.

وفي محافظة تعز، أفاد المتحدث العسكري بتنفيذ عمليات إغارة وهجمات مضادة على مواقع الفصائل المسلحة في جبهة الأقروض، بالتزامن مع تحقيق تقدم ميداني وإحباط محاولات لاستعادة مواقع سبق فقدانها. كما أشار إلى استمرار الضغط العسكري في بقية الجبهات، مع استهداف التحركات ومصادر النيران والاحتياطيات.

وأكدت القوات المسلحة اليمنية استمرار عملياتها القتالية، معتبرة أن دفع تعزيزات جديدة إلى جبهات المواجهة لن يغير مسار العمليات، بحسب البيان المنقول.

وشددت القوات على أن عملياتها تستهدف أهدافًا عسكرية، مؤكدة الالتزام بقواعد القانون الدولي الإنساني واتخاذ الاحتياطات اللازمة لحماية المدنيين والأعيان المدنية.

وتأتي هذه التطورات في ظل استمرار المواجهات على عدة جبهات يمنية، فيما تبقى الأرقام المتعلقة بالخسائر البشرية والمادية الواردة في البيانات العسكرية حصيلة أولية معلنة من طرف في النزاع، ولم يتسنَّ التحقق منها بصورة مستقلة.

القوات المسلحة اليمنية اليمن الفصائل المسلحة قناة بلقيس القوات المسلحة

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