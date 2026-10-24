داء الكلب يثير الذعر في إسرائيل.. تحذير من ابن آوى المصاب بعد تعرض شخصين للعدوى

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية تعرض شخصين لابن آوى مصاب بداء الكلب في بلدة طيبة الزعابية بمنطقة وادي يزرعيل، مشيرة إلى أنهما أُحيلا لتلقي العلاج الوقائي اللازم، فيما لا يزال التحقيق الوبائي مستمرًا لتحديد نطاق التعرض المحتمل للعدوى.

وناشدت الوزارة كل من خالط الحيوان المصاب بصورة مباشرة، أو كانت حيواناته قد احتكت به، وكذلك كل من تعرض لاحتكاك مباشر بحيوان ضال في منطقة الحادث خلال الفترة من 8 إلى 22 أكتوبر الجاري، التواصل فورًا مع مديرية الصحة في العفولة أو أقرب مديرية صحية إلى محل إقامته.

وأكدت الوزارة أهمية الإبلاغ عن أي تعرض محتمل، لاتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة والحد من مخاطر انتشار داء الكلب.

ويُعد داء الكلب مرضًا فيروسيًا خطيرًا ينتقل عادةً عبر عضات الحيوانات المصابة أو لعابها الذي يصل إلى جرح أو غشاء مخاطي، ويستدعي التعرض المحتمل له تقييمًا طبيًا عاجلًا لتحديد الحاجة إلى العلاج الوقائي.