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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

مسعود أوزيل يهاجم «فيفا» بسبب إسرائيل وروسيا: كفى ازدواجية معايير

أوزيل
أوزيل
يمنى عبد الظاهر

شنّ النجم الألماني السابق مسعود أوزيل، لاعب ريال مدريد وأرسنال الأسبق، هجومًا على الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، منتقدًا ما وصفه بازدواجية المعايير في التعامل مع الأندية والمنتخبات الإسرائيلية والروسية.

وجاءت تصريحات أوزيل خلال حضوره مباراة ودية جمعت بين باشاك شهير التركي وزينيت سانت بطرسبرغ الروسي، حيث شدد على أن كرة القدم يجب أن تكون وسيلة لتقريب الشعوب وتعزيز السلام، بعيدًا عن التعصب الديني والعرقي.

وانتقد النجم الألماني السابق اختلاف القرارات المتخذة بحق الفرق الروسية والإسرائيلية، داعيًا «فيفا» إلى تطبيق اللوائح بصورة موحدة على الجميع، دون تمييز أو استثناءات.

وتأتي هذه التصريحات في ظل استمرار الجدل بشأن العقوبات المفروضة على الأندية والمنتخبات الروسية منذ عام 2022، مقابل عدم اتخاذ إجراءات مماثلة بحق إسرائيل، فضلًا عن الشكاوى التي تقدم بها الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم بشأن الأندية الإسرائيلية المقامة في المستوطنات بالأراضي الفلسطينية المحتلة.

في سياق متصل، جدد الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم مطالباته بتطبيق لوائح الاتحاد الدولي، مؤكدًا أن الوعود لم تعد كافية، وذلك بالتزامن مع الإعلان عن موعد استئناف النشاط الرياضي المحلي بعد توقف استمر لثلاث سنوات، وفقًا لما ورد في التقرير.


 

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