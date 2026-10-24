ضربة لبرشلونة قبل الكلاسيكو.. تأكد غياب جول كوندي أمام ريال مدريد

تأكد غياب النجم الفرنسي جول كوندى، لاعب نادي برشلونة عن مواجهة الكلاسيكو أمام ريال مدريد، المقرر إقامتها مساء غداً، الأحد 25 أكتوبر 2026، بقمة منافسات الجولة العاشرة من بطولة الدوري الإسباني.

وكان النجم الفرنسي جول كوندى قد تعرض للإصابة بالتواء في الكاحل خلال مشاركته في لقاء برشلونة وريال بيتيس بالجولة الثامنة من منافسات بطولة الدوري الإسباني.

وقال المدرب الألماني هانز فليك، المدير الفني للبارسا، في تصريحات بالمؤتمر الصحفي قبل المباراة: “جول كوندى لن يتواجد في لقاء ريال مدريد، بسبب عدم اكتمال جاهزيته البدنية والفنية”.

وأوضح أن النجم الفرنسي واصل تنفيذ برنامجه التأهيلي للتعافى من إصابته، ولن يكون ضمن قائمة الفريق أمام ريال مدريد.

وأشار إلى أن جول كوندى قد يلحق بمواجهة برشلونة أمام الافيس، بالجولة الحادية عشرة من منافسات بطولة الدوري الإسباني، المقرر إقامتها مساء يوم السبت المقبل الموافق 31 أكتوبر الجاري 2026.

ويحتل برشلونة صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 27 نقطة، بينما يحتل ريال مدريد المركز الثالث برصيد 21 نقطة.





