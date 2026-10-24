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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

بعد محاولات إقناعه بعدم التجديد.. هل ينجح ريال مدريد في خطف أوليسيه من بايرن ميونخ؟

أوليسيه
أوليسيه
محمود أحمد

عاد اسم الفرنسي مايكل أوليسيه نجم بايرن ميونخ ليتصدر المشهد في سوق الانتقالات الأوروبية بعدما كشفت تقارير صحفية عن تحركات من جانب ريال مدريد لاستكشاف إمكانية التعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة في خطوة قد تفتح الباب أمام واحدة من أبرز الصفقات المحتملة في أوروبا.

ولا تتوقف أهمية الملف عند رغبة النادي الملكي في ضم جناح هجومي يمتلك قدرات استثنائية بل تمتد إلى مستقبل اللاعب مع بايرن ميونخ الذي يسعى بدوره إلى تأمين استمراره لسنوات طويلة في ظل القيمة الفنية التي يمثلها داخل المشروع الرياضي للنادي الألماني.

وبحسب تقارير صحفية فإن ريال مدريد يحاول الاستفادة من عدم حسم مفاوضات تمديد عقد أوليسيه من خلال إقناعه بالتريث في اتخاذ قرار التجديد بما قد يمنح النادي الإسباني فرصة للدخول بقوة على خط المفاوضات مستقبلًا ومع ذلك لا توجد في المعلومات المتاحة تأكيدات رسمية على توصل الطرفين إلى اتفاق أو اقتراب إتمام الصفقة.

أوليسيه.. هدف جديد على رادار ريال مدريد

يمثل أوليسيه أحد الأسماء التي يمكن أن تضيف حلولًا هجومية متنوعة إلى ريال مدريد بفضل قدرته على اللعب في مراكز مختلفة بالخط الأمامي إلى جانب مهاراته في المراوغة وصناعة الفرص وامتلاكه القدرة على صناعة الفارق في المواجهات الكبرى.

وتأتي التحركات المنسوبة إلى النادي الملكي في إطار البحث عن عناصر قادرة على تعزيز جودة الفريق الهجومية خاصة أن التعاقد مع لاعب يمتلك هذه الإمكانات قد يمنح الجهاز الفني خيارات إضافية في بناء الهجمات واختراق الدفاعات المتكتلة.

لكن الطريق إلى ضم النجم الفرنسي لا يبدو سهلًا في ظل تمسك بايرن ميونخ بخدماته ورغبته في إنهاء أي جدل يتعلق بمستقبله من خلال تمديد عقده لفترة أطول بما يحمي استثمارات النادي ويغلق الباب أمام محاولات المنافسين للحصول على توقيعه.

عقد حتى 2029 وخطة بافارية للتحصين

ووفقًا لما أوردته تقارير صحفية ألمانية من بينها صحيفة «سبورت بيلد» يدرس بايرن ميونخ تمديد عقد أوليسيه حتى صيف عام 2032 رغم أن عقده الحالي يمتد حتى يونيو 2029.

وتعكس هذه الخطوة رغبة النادي الألماني في الحفاظ على أحد أبرز عناصره الهجومية وعدم الانتظار حتى تقترب نهاية عقده قبل الدخول في حسابات معقدة بشأن مستقبله.

وتشير التقارير إلى أن المفاوضات المحتملة قد تواجه خلافات بشأن الشروط المالية وتحديدًا مسألة إدراج بند يسمح للاعب بالرحيل مقابل شرط جزائي وهي نقطة تمثل أحد أبرز الملفات المطروحة في النقاشات المنسوبة إلى الطرفين.

وبحسب المعلومات المتداولة يتمسك بايرن ميونخ بوضع قيمة مرتفعة للغاية للشرط الجزائي تتجاوز 200 مليون يورو في حين يسعى محيط اللاعب إلى الوصول إلى صيغة أكثر مرونة تتيح له خيارات أوسع في المستقبل.

وفي المقابل أبدى النادي البافاري استعداده لتقديم راتب سنوي ضخم يصل إلى 25 مليون يورو وفقًا للتقارير بما يضع أوليسيه ضمن الفئة الأعلى أجرًا داخل الفريق إلى جانب أسماء بارزة مثل هاري كين وجمال موسيالا.

وكان ماكس إيبرل المدير الرياضي لبايرن ميونخ قد أشار إلى وجود رغبة في تمديد عقد اللاعب مع توضيحه أن المفاوضات الرسمية لم تبدأ بعد وهو ما يعني أن الملف لا يزال مفتوحًا أمام تطورات جديدة.

هل يدخل رودريجو على خط الصفقة؟

ومن بين السيناريوهات التي أثارت الاهتمام في التقارير المتداولة احتمال انتقال البرازيلي رودريجو لاعب ريال مدريد إلى بايرن ميونخ بالتزامن مع تحركات النادي الإسباني لضم أوليسيه.

وإذا تطور هذا الطرح إلى مفاوضات فعلية فقد يفتح الباب أمام تصور لصفقة تشمل انتقال كل لاعب إلى الطرف الآخر لكن لا توجد تأكيدات رسمية بأن الناديين يناقشان صفقة تبادلية أو أن رودريغو يمثل جزءًا من اتفاق محتمل.

وتكمن أهمية هذا السيناريو في أن أي تحرك لضم أوليسيه قد يتطلب مفاوضات مالية معقدة خاصة في ظل تمسك بايرن بخدمات اللاعب وسعيه إلى تمديد عقده وهو ما قد يدفع الأطراف المعنية إلى دراسة أكثر من صيغة إذا تحولت الاهتمامات إلى مفاوضات رسمية.

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