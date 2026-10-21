أرسنال يتعادل مع بايرن ميونخ 2-2 في قمة مثيرة بأبطال أوروبا

انتهت مباراة بايرن ميونخ الألماني وأرسنال الإنجليزي، بالتعادل الإيجابي 2-2 بين الفريقين، في المباراة التي أقيمت بينهما، في إطار منافسات الجولة الثالثة بمرحلة الدوري ببطولة دوري أبطال أوروبا.

وجاءت ثنائية بايرن عن طريق ألفونسو ديفيز وهاري كين (ركلة جزاء) في الدقيقتين 35،61.

فيما جاءت ثنائية أرسنال عن طريق إيبيريتشي إيزي وديكلان رايس في الدقيقتين 25، 82.

وجاء تشكيل بايرن ميونخ كالتالي:

نوير – اوباميكانو – مينجاي – جنابري – بيشوف – كين – ديفيز – لايمار – صيباري – ستانيتش - بافلوفيتش



فيما جاء تشكيل أرسنال كالتالي:

رايا، تيمبر، كونسا، جابرييل، كالافيوري، رايس، برونو، أوديجارد، ساكا، مادويكي، هافرتز.