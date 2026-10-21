قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الأهلي يدرس إيقاف مستحقات اللاعبين بعد التعادل مع القناة وعموتة خارج دائرة الحساب| خاص
زيلينسكي: نأمل عقد مُحادثات ثلاثية مع أمريكا وروسيا قبل مطلع نوفمبر
تعديل قانون صندوق تكريم الشهداء.. كيف عالج المشروع حالات تطور الإصابة بعد مرور عام؟
محافظة تعز: مقتـ.ـل 9 مدنيين وإصابة 42 آخرين جراء اعتداءات الفصائل المسلحة خلال أسبوع
ترامب: لم نقدم أي شيء لروسيا مقابل الإفراج عن هابارد
شيكو ينضم إلى دراما رمضان 2027 بمسلسل «مصلحة الجوازات»
أرسنال يتعادل مع بايرن ميونخ 2-2 في قمة مثيرة بأبطال أوروبا
بشعار «لنبني سلامتنا معاً».. وكيلا وزارتي الصحة والعمل بالشرقية يشهدان المؤتمر الثاني للسلامة والصحة المهنية
الإمارات ترشح لانا زكي نسيبة رسميًا لمنصب الأمين العام للأمم المتحدة
الحكومة تحسم الجدل بشأن الدعم: لا تخفيض للمخصصات وندرس زيادتها سنويًا لمواجهة ارتفاع الأسعار
ريال مدريد يتقدم على لايبزيج بهدف برناردو سيلفا في الشوط الأول بدوري أبطال أوروبا
شعبة المحمول: مصر الثانية عالميًا في ارتفاع أسعار الهواتف.. والمبيعات تتراجع 20%
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

أرسنال يتعادل مع بايرن ميونخ 2-2 في قمة مثيرة بأبطال أوروبا

بايرن ميونخ
بايرن ميونخ
مجدي سلامة

انتهت مباراة بايرن ميونخ الألماني وأرسنال الإنجليزي، بالتعادل الإيجابي 2-2 بين الفريقين، في المباراة التي أقيمت بينهما، في إطار منافسات الجولة الثالثة بمرحلة الدوري ببطولة دوري أبطال أوروبا.

وجاءت ثنائية بايرن عن طريق ألفونسو ديفيز وهاري كين (ركلة جزاء) في الدقيقتين 35،61.

فيما جاءت ثنائية أرسنال عن طريق إيبيريتشي إيزي وديكلان رايس في الدقيقتين 25، 82.

وجاء تشكيل بايرن ميونخ كالتالي:

نوير – اوباميكانو – مينجاي – جنابري – بيشوف – كين – ديفيز – لايمار – صيباري – ستانيتش - بافلوفيتش


فيما جاء تشكيل أرسنال كالتالي:

رايا، تيمبر، كونسا، جابرييل، كالافيوري، رايس، برونو، أوديجارد، ساكا، مادويكي، هافرتز.

بايرن ميونخ أرسنال دوري أبطال أوروبا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اللواء جمال عوض رئيس الهيئة القومية للتأمينات الإجتماعية

رفع الحد الأدنى للمعاشات في يناير2027.. كم الزيادة الجديدة؟

طلعوا الملابس الشتوية.. أمطار وشبورة ونشاط رياح وتحذيرات من الأرصاد الجوية

طلعوا الملابس الشتوية.. أمطار وشبورة ونشاط رياح وتحذيرات من الأرصاد الجوية

مواطن لوزير التموين

مواطن لوزير التموين: واحد شغال نقاش ومدخل عياله مدرسة خاصة.. ليه يتشال من التموين؟

وائل جمعة

تفتكروا يقصد مين؟ وائل جمعة يثير الجدل برسالة غامضة.. صعب تنزل الحمير

أنغام الجنايني مديرة مكتب صدى البلد بسوهاج وفاطمة صاحبة القضية

عايزة حقي.. فاطمة ضحية واقعة طبيب بسوهاج تروي تفاصيل صادمة بشأن الاعتداء عليها وفقد عذريتها

أحمد خالد

لاعب بترول أسيوط لحكم مباراة الزمالك: الله يسامحك هركب شريحة و6 مسامير وخطافين

منتخب مصر

بعد إيقاف التوأم بقرار من الفيفا.. من يقود منتخب مصر فى مباراتي ملاوي بتصفيات أمم إفريقيا

حمى الضنك تضرب ولاية سنار السودانية

5 وفيات ومخاوف من تفاقم الوباء.. حمى الضنك تضرب ولاية سنار السودانية

ترشيحاتنا

تشاومى

مواصفات سلسلة ريدمي نوت 17 الجديدة

أكثر السيارات مبيعًا في السعودية 2026

تويوتا وهيونداي في الصدارة.. أكثر 10 سيارات مبيعًا بالسعودية 2026

شركة "كيه بي إم جي

استطلاع: البرمجيات والصين تعيدان تشكيل صناعة السيارات العالمية بحلول 2035

بالصور

أليف تحلق فوق سيارات تسلا.. هل اقترب عصر السيارات الطائرة من الواقع؟

سيارات أليف إيرونوتكس
سيارات أليف إيرونوتكس
سيارات أليف إيرونوتكس

وصفات آخر الشهر.. أكلات اقتصادية وسريعة بدون لحوم وغير مكلفة

اكلات اقتصادية بدون لحوم
اكلات اقتصادية بدون لحوم
اكلات اقتصادية بدون لحوم

كفتة بالأرز والصلصة الحمراء.. أكلة مصرية بطعم زمان وطريقة تحضير مختلفة

الكفتة بالأرز والصلصة الحمراء.. أكلة مصرية بطعم زمان وطريقة تحضير مختلفة
الكفتة بالأرز والصلصة الحمراء.. أكلة مصرية بطعم زمان وطريقة تحضير مختلفة
الكفتة بالأرز والصلصة الحمراء.. أكلة مصرية بطعم زمان وطريقة تحضير مختلفة

أسعار بيجو 307 موديل 2007 المستعملة في مصر

بيجو 307
بيجو 307
بيجو 307

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. نسرين حجاج

د. نسرين حجاج تكتب: مهرجان الموسيقى العربية 34.. ليلة انتصر فيها الوفاء لهاني شاكر على الغياب

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبراني

د.محمد عسكر يكتب: حين تصبح التكنولوجيا طرفًا في الحرب

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: دور القاهرة في إعادة تشكيل التوازنات الإقليمية والدولية

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: فلسفة التغيير وعقيدة البناء.. من فقه الحركة إلى هندسة الوجود

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أن تكون الأقرب إلى قلبه والأبعد عن عالمه

المزيد