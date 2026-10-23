بايرن ميونخ يعلن نقل مدربه كومباني إلى المستشفى بعد سقوطه خلال المران

أعلن نادي بايرن ميونخ الألماني، نقل مدربه البلجيكي فينسنت كومباني إلى المستشفى، بعد سقوطه خلال مران الفريق الرديف بالنادي، حيث كان يتابع التدريبات.



وأوضح النادي، في بيان رسمي اليوم الجمعة، أن كومباني يخضع لفحوصات طبية مكثفة في المستشفى، وسيبقى تحت المراقبة الطبية، مشيرا إلى أن الجهاز الفني المعاون سيتولى مسؤولية التدريبات وإدارة الفريق خلال المباريات القادمة.



وأكد ماكس إيبرل، عضو مجلس إدارة بايرن ميونخ للشؤون الرياضية، أن صحة كومباني تأتي على رأس أولويات النادي، مشددا على توفير جميع سبل الرعاية الطبية والدعم اللازمين له، ومنحه الوقت الذي يحتاجه للتعافي.



وأضاف إيبرل أن الجهاز الفني المعاون سيتولى مهام كومباني خلال فترة غيابه، معربا عن ثقة النادي الكاملة في أعضائه، ومتمنيا للمدرب البلجيكي الشفاء العاجل والعودة سريعا إلى عمله.