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بايرن ميونخ ضد أرسنال.. قمة أوروبية مشتعلة بين القوة الهجومية البافارية والجدار الدفاعي لأرتيتا
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

بايرن ميونخ ضد أرسنال.. قمة أوروبية مشتعلة بين القوة الهجومية البافارية والجدار الدفاعي لأرتيتا

بايرن ميونخ ضد أرسنال
بايرن ميونخ ضد أرسنال
محمود أحمد

تتجه أنظار جماهير كرة القدم الأوروبية مساء اليوم الأربعاء إلى ملعب أليانز أرينا الذي يحتضن مواجهة من العيار الثقيل بين بايرن ميونخ الألماني وأرسنال الإنجليزي ضمن منافسات مرحلة الدوري ببطولة دوري أبطال أوروبا موسم 2026-2027 في لقاء تتجاوز أهميته حدود المنافسة على النقاط الثلاث ليصبح اختبارًا حقيقيًا لقدرات الفريقين في سباق المنافسة على اللقب القاري.

وتجمع القمة بين مدرستين مختلفتين في التعامل مع المباريات الكبرى؛ إذ يدخل بايرن ميونخ المواجهة معتمدًا على قوته الهجومية الضاربة وقدرته على فرض الضغط وصناعة الفرص بكثافة بينما يراهن أرسنال بقيادة مدربه ميكيل أرتيتا على الانضباط التكتيكي والصلابة الدفاعية إلى جانب السرعة في التحول من الدفاع إلى الهجوم.

وتكتسب المواجهة أهمية إضافية في ظل رغبة الفريق البافاري في تعويض تعثره الأوروبي الأخير مقابل طموح الفريق اللندني في مواصلة بدايته المثالية بالبطولة وتأكيد قدرته على مقارعة كبار القارة الأوروبية حتى خارج ملعبه.

بايرن ميونخ يبحث عن تصحيح المسار الأوروبي

يدخل بايرن ميونخ المواجهة تحت ضغط ضرورة استعادة نغمة الانتصارات في دوري أبطال أوروبا بعدما بدأ مشواره في مرحلة الدوري بفوز عريض على بودو جليمت النرويجي بخمسة أهداف دون مقابل قبل أن يفقد نقطتين بالتعادل أمام فيكينج النرويجي بنتيجة 3-3 في مباراة شهدت سيناريو دراميًا وأثارت تساؤلات بشأن قدرة الفريق على الحفاظ على تركيزه حتى صافرة النهاية.

وكان الفريق الألماني قد وجد نفسه متأخرًا بهدفين لكنه نجح في العودة إلى أجواء اللقاء ثم قلب النتيجة لصالحه بنتيجة 3-2 قبل أن يستقبل هدف التعادل في اللحظات الأخيرة ليهدر فرصة تحقيق انتصار كان سيمنحه دفعة مهمة قبل الصدام المرتقب مع أرسنال.

ولا يرغب كومباني في تكرار هذا السيناريو خاصة أن مواجهة فريق بحجم أرسنال لا تحتمل التراجع في التركيز أو منح المنافس مساحات لاستغلالها وهو ما يضع الجهاز الفني أمام ضرورة تحقيق التوازن بين الاندفاع الهجومي والتأمين الدفاعي.

وتلقى بايرن ضربة مؤثرة قبل القمة بعدما تعرض الفرنسي مايكل أوليسيه للطرد في المباراة الأوروبية الأخيرة إثر حصوله على بطاقتين صفراوين ليغيب عن مواجهة أرسنال وهو ما يفرض على الجهاز الفني البحث عن البديل المناسب لتعويض غياب أحد العناصر المهمة في المنظومة الهجومية.

لكن الفريق البافاري لم يسمح للتعثر الأوروبي بالتأثير في حالته المعنوية إذ عاد بقوة إلى منافسات الدوري الألماني وحقق فوزًا كاسحًا على لايبزيج بنتيجة 6-1 في مباراة قدم خلالها رسالة واضحة بشأن قدراته الهجومية وجاهزيته للمواجهات الكبرى.

أرقام هجومية مرعبة تمنح البافاري الأفضلية

تعكس الأرقام الأخيرة الحالة الهجومية الاستثنائية التي يعيشها بايرن ميونخ بعدما سجل 25 هدفًا خلال آخر ست مباريات في معدل تهديفي يؤكد قدرة الفريق على صناعة الفارق في فترات زمنية قصيرة وعدم الاكتفاء بهدف أو اثنين لحسم المواجهات.

ويأمل كومباني في نقل هذه الفاعلية إلى الساحة الأوروبية مستفيدًا من تعدد الحلول الهجومية وامتلاك لاعبين قادرين على التسجيل وصناعة الفرص سواء عبر التحركات داخل منطقة الجزاء أو الاختراقات من الأطراف والتسديد من خارج المنطقة.

كما يستهدف بايرن مواصلة هز الشباك للمباراة الرابعة والعشرين على التوالي في دوري أبطال أوروبا في مؤشر على الاستمرارية الهجومية التي يتمتع بها الفريق وقدرته على فرض حضوره التهديفي أمام مختلف المنافسين.

أرسنال يدخل القمة بسلاح الدفاع الحديدي

على الجانب الآخر يصل أرسنال إلى أليانز أرينا بطموحات كبيرة بعدما نجح في تحقيق العلامة الكاملة خلال أول جولتين من مرحلة الدوري بالفوز على نابولي بهدف دون رد ثم تجاوز ليل الفرنسي بثلاثية نظيفة ليحصد ست نقاط ويؤكد امتلاكه مقومات المنافسة بقوة على المراكز المتقدمة.

وتكمن أبرز نقاط قوة الفريق الإنجليزي في التوازن بين خطوطه بعدما أظهر قدرة واضحة على إغلاق المساحات أمام المنافسين والحد من خطورتهم الهجومية بالتوازي مع استغلال الفرص المتاحة لحسم المباريات.

ورغم أن أرسنال سجل أربعة أهداف فقط خلال أول جولتين فإن نجاحه في الحفاظ على نظافة شباكه في المباراتين منحه ميزة مهمة بعدما أصبح الفريق الوحيد الذي لم يستقبل أي هدف خلال أول جولتين من مرحلة الدوري .

وتمنح هذه الصلابة الدفاعية أرتيتا ثقة كبيرة قبل مواجهة القوة الهجومية لبايرن لكنها ستخضع لاختبار أكثر صعوبة أمام فريق يمتلك القدرة على الضغط المتواصل وتغيير إيقاع اللعب فضلًا عن وجود مهاجم بحجم هاري كين الذي يجيد استغلال أنصاف الفرص والتحرك في المساحات الضيقة.

انتصارات متتالية تمنح أرتيتا دفعة معنوية

لم تقتصر النتائج الإيجابية لأرسنال على دوري أبطال أوروبا بل امتدت إلى منافسات الدوري الإنجليزي بعدما حقق الفريق فوزًا على نوتنجهام فورست بهدف دون رد سجله نوني مادويكي في الدقيقة 80 ليواصل سلسلة انتصاراته ويرفع منسوب الثقة قبل الاختبار الألماني.

ويمنح هذا الانتصار أرتيتا فرصة الدخول إلى المواجهة بأجواء إيجابية خاصة أن الفريق أظهر قدرة على حسم المباريات حتى عندما لا يتمكن من التسجيل مبكرًا وهي ميزة مهمة في المواجهات الكبرى التي قد تحسمها لحظة واحدة.

بايرن ميونخ أرسنال بايرن ميونخ الألماني وأرسنال الإنجليزي ملعب أليانز أرينا دوري أبطال أوروبا ميكيل أرتيتا بودو جليمت النرويجي كومباني مايكل أوليسيه

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