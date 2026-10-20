أسطورة الكرة الألمانية يشكك في قدرة دورتموند على منافسة بايرن ميونخ

شكك أسطورة كرة القدم الألمانية لوثار ماتيوس في قدرة فريق بوروسيا دورتموند على كسر هيمنة بايرن ميونخ على لقب الدوري الألماني، رغم البداية القوية للمنافسة خلال الموسم الحالي، مؤكدًا أن الفوارق الفردية بين اللاعبين وعمق التشكيلة والإمكانات المالية تمنح العملاق البافاري أفضلية واضحة في سباق اللقب.

ولم تقتصر تصريحات ماتيوس على المنافسة المحلية، بل امتدت إلى أزمة منتخب ألمانيا في مركز رأس الحربة، حيث وجه رسالة إلى يورجن كلوب، داعيًا إياه إلى إعادة النظر في خياراته الهجومية وعدم استبعاد نيكلاس فولكروج بسبب تقدمه في العمر، خاصة في ظل حاجة المنتخب إلى مهاجم صريح قادر على استغلال الفرص أمام المرمى.

وجاءت تصريحات أسطورة الكرة الألمانية خلال فعالية نظمتها إحدى الشركات الراعية للدوري الألماني، وتناول خلالها عددًا من الملفات المهمة المتعلقة بمستقبل المنافسة المحلية واحتياجات المنتخب الوطني.

ماتيوس يتوقع هيمنة بايرن ميونخ على الدوري الألماني

ورغم تقارب المنافسة بين فرق المقدمة خلال الجولات الأولى من الموسم، يتوقع ماتيوس أن يفرض بايرن ميونخ تفوقه المعتاد، وينجح في الابتعاد بالصدارة مبكرًا، ليحسم الصراع على اللقب قبل الوصول إلى المراحل الحاسمة من المسابقة.

وقال ماتيوس، البالغ من العمر 65 عامًا: «لا تزال المنافسة على اللقب مثيرة، إذ تتنافس أربعة فرق في الصدارة بفارق نقطة واحدة فقط، وهو أمر لم نشهده منذ فترة طويلة».

وأضاف: «أتمنى أن تستمر المنافسة حتى المراحل الأخيرة، وألا يُحسم اللقب قبل ستة أسابيع من نهاية الموسم. لكن من المرجح أن تسير الأمور بصورة مختلفة، وأن ينفرد بايرن ميونخ بالصدارة مبكرًا، فهذا هو السيناريو المعتاد».

وتعكس تصريحات ماتيوس شكوكه بشأن قدرة المنافسين على مجاراة بايرن ميونخ طوال الموسم، رغم المؤشرات الأولية التي توحي بإمكانية استمرار الصراع على قمة جدول الترتيب لفترة أطول.

الفوارق الفردية وعمق التشكيلة يرجحان كفة بايرن أمام دورتموند

وعند الحديث عن فرص بوروسيا دورتموند في منافسة بايرن ميونخ، أشار ماتيوس إلى أن الفريق بدأ يواجه بعض الصعوبات، معتبرًا أن الفوارق في جودة اللاعبين والخيارات المتاحة أمام الجهاز الفني تمنح النادي البافاري أفضلية واضحة.

وقال أسطورة الكرة الألمانية: «يمر دورتموند بأزمة صغيرة للمرة الأولى، بعدما فقد نقاطًا مجددًا.. لكن الأهم هو الطريقة التي خسر بها تلك النقاط».

وأوضح ماتيوس أن التفوق الفردي للاعبي بايرن ميونخ يمثل أحد أبرز العوامل التي ترجح كفة الفريق في سباق اللقب، مضيفًا: «يمتلك بايرن ميونخ لاعبين أفضل على المستوى الفردي، ويمكن ملاحظة ذلك بوضوح من خلال فارق الأهداف.. أعتقد أن دورتموند قادر على الفوز على بايرن في مباراة واحدة، لكن الأمر لن يكون سهلًا، خاصة عندما يلتقي الفريقان في ميونخ».

ورغم اعترافه بقدرة بوروسيا دورتموند على تحقيق الانتصار في المواجهات المباشرة، يرى ماتيوس أن المنافسة على مدار موسم كامل تتطلب امتلاك مجموعة أكثر تكاملًا، وهو ما يعتقد أن الفريق الأصفر والأسود يفتقده مقارنة بمنافسه البافاري.

وأضاف: «لو لم يكن بايرن موجودًا في الدوري الألماني، لكان دورتموند المرشح الأبرز دائمًا.. يمتلك الفريق مجموعة جيدة، لكنه لا يملك الجودة نفسها في التشكيلة الأساسية أو في عمق القائمة».

الإمكانات المالية تزيد الفجوة بين بايرن ودورتموند

لا يقتصر الفارق بين الفريقين، وفقًا لرؤية ماتيوس، على مستوى اللاعبين الأساسيين، بل يمتد إلى القدرة على التعامل مع الإصابات والغيابات، في ظل امتلاك بايرن ميونخ بدائل دولية قادرة على الحفاظ على مستوى الأداء، مقابل محدودية الخيارات المتاحة أمام دورتموند.

وشدد ماتيوس على أن الإمكانات المالية تلعب دورًا مهمًا في تحديد الفوارق بين الناديين، قائلًا: «هذا هو الفارق بين الناديين؛ الجودة الفردية للاعبي بايرن أعلى ببساطة. ويمكن ملاحظة ذلك من خلال القيمة السوقية للاعبين وإيرادات النادي، فالموارد المالية مختلفة».

ورغم انتقاداته للفوارق الفنية والإمكانات المتاحة، حرص ماتيوس على الإشادة بالعمل الذي قدمه بوروسيا دورتموند خلال الفترة الأخيرة، خاصة تحت قيادة المدرب نيكو كوفاتش.

وقال: «أعتقد أن دورتموند قدم عملًا جيدًا للغاية خلال العامين الماضيين، خاصة تحت قيادة نيكو كوفاتش».

وتكشف هذه التصريحات عن قناعة ماتيوس بأن دورتموند يمتلك فريقًا قادرًا على تقديم مستويات قوية وتحقيق انتصارات مهمة، لكنه يحتاج إلى مزيد من الجودة والعمق في تشكيلته حتى يتمكن من منافسة بايرن ميونخ على اللقب حتى الجولات الأخيرة.

ماتيوس يطالب يورجن كلوب بإعادة النظر في أزمة رأس الحربة

وفي ملف آخر، انتقل ماتيوس إلى أزمة منتخب ألمانيا في مركز المهاجم الصريح، معتبرًا أن الفريق بحاجة إلى لاعب يمتلك الخبرة والقدرة على استغلال الفرص، بدلًا من الاعتماد على المواهب الشابة وحدها.

وفي هذا السياق، دعا ماتيوس يورجن كلوب إلى التفكير في إمكانية الاستعانة بنيكلاس فولكروج، مؤكدًا أن التقدم في العمر لا ينبغي أن يكون سببًا كافيًا لاستبعاد لاعب قادر على تقديم الإضافة الهجومية.

وقال ماتيوس: «لدينا مشكلة في هذا المركز مع المنتخب. لم نتمكن من التسجيل أمام اليونان، ونحن نفتقد إلى رأس حربة حقيقي.. نتحدث باستمرار عن اللاعبين الشباب، لكن فولكروج هو الوحيد الذي يقدم دليلًا واضحًا على قدرته على تسجيل الأهداف. أما كاي هافرتز، فقد تعرض للإصابة بعد مباراة هولندا، وهو أيضًا ليس رأس حربة تقليديًا».

ويرى أسطورة الكرة الألمانية أن الاعتماد على العناصر الشابة قد يكون مفيدًا في بعض المباريات، لكنه لا يمثل حلًا مضمونًا لأزمة المنتخب في هذا المركز، خاصة عندما يحتاج الفريق إلى مهاجم قادر على استغلال أنصاف الفرص في المواجهات الصعبة.

وأوضح: «يمكن للاعبين الشباب أداء هذا الدور في بعض الأحيان، لكنهم لا يستطيعون القيام به دائمًا. يجب على يورجن كلوب أن يأخذ ذلك في الحسبان».

هل يستبعد كلوب اللاعبين بعد تجاوز الثلاثين؟

وتطرق ماتيوس إلى مسألة الاعتماد على اللاعبين الأكبر سنًا، متسائلًا عما إذا كان كلوب يتبنى سياسة تقوم على استبعاد أي لاعب تجاوز الثلاثين من عمره، حتى لو كان قادرًا على تقديم مستويات جيدة والمساهمة في حل المشكلات الفنية التي يعاني منها المنتخب.

وقال: «لا أعرف ما إذا كان يفكر بهذه الطريقة: إذا تجاوز اللاعب الثلاثين، فقد انتهى أمره. وإذا كان هذا المبدأ ينطبق على حراس المرمى، فينبغي تطبيقه أيضًا على لاعبي الملعب».

ومع ذلك، حرص ماتيوس على توضيح أنه لا يطالب بضم فولكروج بصورة قاطعة، وإنما يدعو إلى دراسة إمكانية الاستفادة منه، في ظل احتياج المنتخب الألماني إلى حلول هجومية أكثر فاعلية.

هافرتز وفولكروج وتريسولدي.. خيارات ماتيوس لهجوم ألمانيا

وفي ختام حديثه عن أزمة رأس الحربة، حدد ماتيوس ثلاثة أسماء يرى أنها تستحق الدراسة ضمن خيارات قيادة هجوم المنتخب الألماني، وهي كاي هافرتز ونيكلاس فولكروج وتريسولدي.

وقال: «أنا لا أطالب باستدعاء فولكروج بشكل قاطع، لكنني أرى أن على كلوب التفكير في الأمر على الأقل.. في رأيي، الخيارات الثلاثة هي كاي هافرتز، ونيكلاس فولكروج، وتريسولدي».