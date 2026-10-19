مايكل أوليسي يحصد جائزة جديدة في الدوري الألماني بعد تألقه مع بايرن

واصل الفرنسي مايكل أوليسي، نجم بايرن ميونيخ، حصد ثمار تألقه مع الفريق البافاري، بعدما حصل على جائزة أفضل لاعب في الدوري الألماني عن شهر سبتمبر، تقديرا لما قدمه من مستويات لافتة وإسهامات هجومية حاسمة خلال مشاركاته في المسابقة.

وقدم الجناح الفرنسي مردودا مميزا بقميص بايرن ميونيخ خلال الشهر الماضي، إذ خاض ثلاث مباريات، تمكن خلالها من تسجيل ثلاثة أهداف وتقديم تمريرتين حاسمتين، ليؤكد أهميته الكبيرة في المنظومة الهجومية للفريق.

أرقام مميزة لأوليسي مع بايرن ميونيخ

ولم تقتصر بصمة أوليسي على مباريات سبتمبر فقط، بل امتدت إلى مختلف المنافسات خلال الموسم الجاري، بعدما ساهم في تسجيل 14 هدفا، بواقع تسعة أهداف وخمس تمريرات حاسمة، خلال عشر مباريات خاضها مع الفريق البافاري، مع ظهوره أساسيا في معظم المواجهات.

وتعكس هذه الأرقام التأثير الواضح للنجم الفرنسي في أداء بايرن ميونيخ، سواء من خلال قدرته على هز الشباك أو صناعة الفرص لزملائه، ليواصل ترسيخ مكانته كأحد أهم الأسلحة الهجومية للفريق.

إنجاز جديد يضاف إلى سجل النجم الفرنسي

ويأتي حصول أوليسي على جائزة لاعب الشهر امتدادا للمستويات القوية التي ظهر بها خلال الموسم الماضي، بعدما سبق له التتويج بجائزة أفضل لاعب في الدوري الألماني لموسم 2025-2026.

وأنهى صاحب الـ24 عاما الموسم الماضي بأرقام لافتة في المسابقة، بعدما سجل 15 هدفا وصنع 19 هدفا، ليؤكد قدراته الهجومية المتنوعة ومساهمته الكبيرة في صناعة الفارق.

ويواصل أوليسي تقديم عروض قوية مع بايرن ميونيخ، مستفيدا من مهاراته الفردية وقدرته على صناعة الفرص وإنهاء الهجمات، في الوقت الذي يطمح فيه إلى مواصلة التألق والمنافسة على المزيد من الجوائز الفردية خلال الموسم الحالي.