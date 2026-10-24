رسميًا.. مونويرا حكمًا للكلاسيكو بين برشلونة وريال مدريد

أُعلن رسميًا عن تعيين الحكم الإسباني خوان مارتينيز مونويرا لإدارة مباراة الكلاسيكو المرتقبة بين برشلونة وريال مدريد، والمقرر إقامتها مساء الأحد، ضمن منافسات الجولة العاشرة من بطولة الدوري الإسباني لموسم 2026-2027.

وتقام المواجهة على ملعب سبوتيفاي كامب نو، معقل برشلونة، في تمام الساعة 10 مساءً بتوقيت مصر والسعودية، في لقاء يحظى بمتابعة جماهيرية كبيرة، نظرًا للتنافس التاريخي بين الفريقين وأهمية نقاط المباراة في صراع الصدارة.

موعد مباراة برشلونة وريال مدريد

يلتقي برشلونة مع ريال مدريد يوم الأحد 25 أكتوبر 2026، في إطار منافسات الجولة العاشرة من الدوري الإسباني، وتنطلق صافرة البداية في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت إسبانيا، والعاشرة مساءً بتوقيت مصر والسعودية.

ترتيب برشلونة وريال مدريد قبل الكلاسيكو

يدخل برشلونة المواجهة متصدرًا جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 27 نقطة، بعدما حقق العلامة الكاملة بالفوز في مبارياته التسع الأولى، بينما يحتل ريال مدريد المركز الثالث برصيد 21 نقطة، خلف أتلتيكو مدريد صاحب المركز الثاني برصيد 22 نقطة.

ويسعى برشلونة إلى استغلال عاملي الأرض والجمهور للحفاظ على صدارته وتعزيز تفوقه في جدول الترتيب، فيما يطمح ريال مدريد إلى تحقيق الفوز وتقليص الفارق مع غريمه التقليدي إلى ثلاث نقاط.

حكم الكلاسيكو

يمتلك خوان مارتينيز مونويرا خبرة كبيرة في إدارة مباريات الدوري الإسباني، إذ يعمل حكمًا في دوري الدرجة الأولى منذ عام 2013، كما يحمل الشارة الدولية منذ عام 2015.

وتُعد هذه المواجهة الكلاسيكو الخامس الذي يديره مونويرا، بعدما أدار أربع مواجهات سابقة بين الفريقين، حقق ريال مدريد الفوز في ثلاث منها، مقابل انتصار واحد لبرشلونة.