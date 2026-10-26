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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

وزير الخارجية يلتقي نظيره التونسي.. بحث آلية دول الجوار الثلاثية حول ليبيا

وزير الخارجية ونظيره التونسي
وزير الخارجية ونظيره التونسي

التقى د. بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، محمد علي النفطي، وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، على هامش الاجتماع الوزاري لآلية دول الجوار الثلاثية حول ليبيا الذي استضافته الجزائر.

وزير الخارجية يستقبل نظيره التونسي 

صرح السفير نادر زكي، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن الوزيرين أكدا اعتزازهما بخصوصية العلاقات المصرية التونسية والروابط التاريخية والشعبية الراسخة بين البلدين، كما تابع الوزيران مسارات تنفيذ مخرجات الدورة الثامنة عشرة للجنة العليا المصرية التونسية المشتركة في اطار الحرص علي مواصلة دفع مجالات التعاون الثنائي المختلفة، لاسيما الاقتصادية والتجارية والاستثمارية.

وأضاف المتحدث الرسمي أن الوزيرين تبادلا الرؤى بشأن التطورات الإقليمية، مؤكدين أهمية تكثيف التنسيق والتشاور إزاء الأزمات التي تشهدها المنطقة، ودعم الجهود الرامية إلى تحقيق الأمن والاستقرار والحفاظ على وحدة وسيادة الدول العربية. كما تطرقا لسبل تعزيز التعاون والتنسيق في القارة الأفريقية، والاستفادة من الخبرات والإمكانات المتاحة لدى البلدين لدعم جهود التنمية وتعزيز التعاون جنوب–جنوب، فضلًا عن مواصلة التنسيق في المحافل الأفريقية والدولية بما يخدم مصالح الدول والشعوب الأفريقية.

تونس وزير الخارجية والهجرة الدكتور بدر عبد العاطي ليبيا

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